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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

داخل الجيم.. سارة سلامة تثير الجدل بملابسها

سارة سلامة
سارة سلامة

شاركت الفنانة سارة سلامة، متابعيها صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام وظهرت فيها بإطلالة انيقة. 

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وتألقت سارة سلامة، مرتدية توب أسود دون أكمام ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت سارة سلامة، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها ويكشف جمال انوثتها. 

كما اختارت سارة سلامة، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور سارة سلامة 

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