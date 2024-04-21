عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب العمل الإسرائيلي يخرج عن التيار الصهيوني ويدين كتيبة نيتسح يهودا المتطرفة

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال

اعتبرت رئيسة حزب العمل الإسرائيلي أنه يجب تفكيك كتيبة نيتسح يهودا المعروفة بسلوكها العنيف والفاسد منذ سنوات، مخالفة بذلك معظم التيار الصهيوني الذي اعتبر أن فرض أمريكا عقوبات على الكتيبة يتجاوز الخطوط الحمراء، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وعلق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على العقوبات الأمريكية المحتملة على كتيبة في الجيش الإسرائيلي مستهجنا إياها.


وقال  لابيد إن العقوبات الأمريكية على كتيبة نتسح يهودا خطأ ويجب أن نعمل على إلغائها.

وذكر أن جنود الجيش الإسرائيلي وقادته هم أول المتضررين من السياسة غير الشرعية والفشل السياسي للحكومة.


وعلق قائد كتيبة نيتسح يهودا ردا على عقوبات الأمريكية المرتقبة بأن أخلاق جيشنا كبيرة وعظيمة، مدعيا أنها  أعظم من الجيش الأمريكي.

عبرت أواسط صهيونية عن غضب واسع جراء القرار الذي اعتبروه مفاجئ من قبل واشنطن بمعاقبة كتيبة دموية صهيونية ارتكبت أعمال وحشية بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن واشنطن طلبت عدة مرات من تل أبيب معلومات عن التحقيق في هجمات كتيبة نيتسح يهودا.

ذكرت الإذاعة الإسرائيلية ان واشنطن لم تكن راضية عن نتائج التحقيق في هجمات كتيبة نيتسح يهودا على الفلسطينيين.

كما اكدت الإذاعة الإسرائيلية ان مسؤولي وزارة الدفاع استغربوا عزم واشنطن فرض عقوبات على كتيبة نيتسح يهودا.


وقال وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن جفير ان القرار الأمريكي بفرض عقوبات على كتيبة نيتسح يهودا خطير ويتجاوز الخطوط الحمراء.

كما علق وزير مجلس الحرب  بيني جانتس بان فرض عقوبات أمريكية على وحدة بالجيش الإسرائيلي سابقة خطيرة وسأعمل على إعاقة القرار.


وقال وزير المالية الصهيوني بتسئيل سموتريتش بان فرض عقوبات أمريكية على الجيش الإسرائيلي جنون مطلق ومحاولة لفرض دولة فلسطينية علينا.

 

الإسرائيلية الخطوط الحمراء الجيش الإسرائيلي العقوبات الأميركية العقوبات الامريكية المعارضة الإسرائيلية حزب العمل الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجارحي: ما شهده الأهلي أمس لم يحدث مع أي ناد في العالم

14 جنيها|انهيار أسعار الأرز الشعير بعد موجة الغلاء.. وهذا ثمن كيلو الأبيض

الذهب يودع 2800 جنيه| تراجع أسعار الأصفر بعد قفزة كبيرة وعيار 21 مفاجأة

وظائف الكهرباء.. التخصصات المطلوبة وكيفية التقديم

السوشيال ميديا تتشح بالأسود| السر وراء وفاة البلوجر روكا.. حكاية حادث كوبري الحرفيين

صدمة للزمالك من رابطة الأندية| عقوبات قاسية للفارس الأبيض.. ومفاجأة في تقرير إبراهيم نورالدين

إيقاف تصدير الغاز المسال 6 أشهر وضخ الكميات لمحطات الكهرباء

تغيير مواعيد فتح وغلق المحلات والمقاهي والمولات خلال أيام

موضوعات متعلقة

أول تعليق من حماس على اكتشاف مقبرة جماعية في مستشفى ناصر بغزة

شركة عجلان وإخوانه السعودية تسعى لاستثمار 1.5 مليار دولار برأس جميلة

«صحة غزة»: ارتفاع عدد الشهداء لـ «رقم صعب» نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية

جرائم مرعبة للاحتلال.. العثور على جثث دون رؤوس في خان يونس

زعيم المعارضة الإسرائيلية يرفض العقوبات الأمريكية على كتيبة في الجيش الصهيوني

قائد كتيبة صهيونية يرد على العقوبات الأمريكية المنتظرة عليه وجنوده

الدفاع المدني بغزة: 2000 فلسطيني لا نعلم مصيرهم.. ومقابر جماعية بيد الاحتلال

رغم الدعم الأمريكي.. غضب واسع بإسرائيل من فرض عقوبات على كتيبة صهيونية

ترشيحاتنا

هنية يضع شرطًا من أجل التوصل لاتفاق مع إسرائيل

اقفلوا الشبابيك.. تحذير رسمي من هجوم الذباب الصحراوي وهذه مخاطره |تغطية خاصة

اشتريت شقة من الإسكان الاجتماعي وأريد بيعها فهل يجوز؟.. الإفتاء توضح

قاطعت ابنتها وأنكرت أحفادها.. أغرب قصة عن هيفاء وهبي |فيديوجراف

نكشف تفاصيل مشروع الزراعة لانتاج قمح الخبز متحمل الملوحة

حملات مكثفة على الأسواق والمخابز السياحية والأفرنجية لمتابعة خفض أسعار الخبز


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفوز الـ58.. فيرستابين يكتسح حلبة شنجهاي ويتوج بالجائزة الكبرى

أسرار عمل منزلة باذنجان على الطريقة السورية

«هواوي» تدعم أحدث هواتفها Pura 70 بميزة طال انتظارها.. فما هي؟

دانتيل أسود.. ريم البارودي تثير ضجة بوزن زائد | شاهد

فيديو

الذهب يودع 2800 جنيه.. تراجع أسعار الأصفر بعد قفزة وعيار 21 مفاجأة

تصرف غريب بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي.. غضب جماهير تشيلسي من هذا اللاعب

فيفي عبده تعتذر للجمهور الكويتي.. ما القصة ؟

تنبيه من الأرصاد.. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حياة صوت أم كلثوم في كتاب !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ