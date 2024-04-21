حزب العمل الإسرائيلي يخرج عن التيار الصهيوني ويدين كتيبة نيتسح يهودا المتطرفة

اعتبرت رئيسة حزب العمل الإسرائيلي أنه يجب تفكيك كتيبة نيتسح يهودا المعروفة بسلوكها العنيف والفاسد منذ سنوات، مخالفة بذلك معظم التيار الصهيوني الذي اعتبر أن فرض أمريكا عقوبات على الكتيبة يتجاوز الخطوط الحمراء، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وعلق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على العقوبات الأمريكية المحتملة على كتيبة في الجيش الإسرائيلي مستهجنا إياها.



وقال لابيد إن العقوبات الأمريكية على كتيبة نتسح يهودا خطأ ويجب أن نعمل على إلغائها.

وذكر أن جنود الجيش الإسرائيلي وقادته هم أول المتضررين من السياسة غير الشرعية والفشل السياسي للحكومة.



وعلق قائد كتيبة نيتسح يهودا ردا على عقوبات الأمريكية المرتقبة بأن أخلاق جيشنا كبيرة وعظيمة، مدعيا أنها أعظم من الجيش الأمريكي.

عبرت أواسط صهيونية عن غضب واسع جراء القرار الذي اعتبروه مفاجئ من قبل واشنطن بمعاقبة كتيبة دموية صهيونية ارتكبت أعمال وحشية بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن واشنطن طلبت عدة مرات من تل أبيب معلومات عن التحقيق في هجمات كتيبة نيتسح يهودا.

ذكرت الإذاعة الإسرائيلية ان واشنطن لم تكن راضية عن نتائج التحقيق في هجمات كتيبة نيتسح يهودا على الفلسطينيين.

كما اكدت الإذاعة الإسرائيلية ان مسؤولي وزارة الدفاع استغربوا عزم واشنطن فرض عقوبات على كتيبة نيتسح يهودا.



وقال وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن جفير ان القرار الأمريكي بفرض عقوبات على كتيبة نيتسح يهودا خطير ويتجاوز الخطوط الحمراء.

كما علق وزير مجلس الحرب بيني جانتس بان فرض عقوبات أمريكية على وحدة بالجيش الإسرائيلي سابقة خطيرة وسأعمل على إعاقة القرار.



وقال وزير المالية الصهيوني بتسئيل سموتريتش بان فرض عقوبات أمريكية على الجيش الإسرائيلي جنون مطلق ومحاولة لفرض دولة فلسطينية علينا.