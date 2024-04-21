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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

حظر التيك توك.. هل أنشأت الصين التطبيق من أجل التجسس على الدول؟

تيك توك
تيك توك

يعد تيك توك واحدًا من أشهر التطبيقات الإلكترونية والشبكات الاجتماعية واسعة الانتشار، حيث يستخدمه ملايين البشر حول العالم رغم التحذيرات المتعددة من مخاطره خاصة على صغار السن والمراهقين.

الصين تتهم أميركا بإجبار ملاك "تيك توك" على بيعه
تيك توك

حظر التيك توك في الولايات المتحدة

أقر مجلس النواب الأمريكي، السبت 20 إبريل 2024، تشريعًا من شأنه حظر "تيك توك" في الولايات المتحدة إذا لم يقم مالك منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة -ومقرها الصين- ببيع حصته في غضون عام.

صوّت مجلس النواب (أحد غرفتي الكونجرس الأمريكي) بأغلبية 360 صوتًا مقابل 58 لصالح التشريع. وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن من المتوقع أن يصوّت مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية بالكونجرس) على التشريع في وقت مبكر من يوم الثلاثاء. ومن المرجح أن يدعمه الرئيس جو بايدن.

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وبعد إقرار القانون، ستكون أمام الشركة مهلة عام للعثور على مشترٍ وعلى الأرجح ستحاول الطعن في المحاكم. واعتبرت شبكة "تيك توك"، في رسالة إلكترونية السبت، أن حظرها في الولايات المتحدة "سينتهك حرية التعبير" لـ170 مليون أمريكي.

وأضافت: "اقتراح قانون الحظر سيدمر سبعة ملايين شركة وسيغلق منصة تساهم في الاقتصاد الأمريكي بواقع 24 مليار دولار سنويًّا".

الأسباب الخفية وراء حظر "تيك توك" في أمريكا
تيك توك

أسباب قلق أمريكا من تيك توك

  • أعرب المشرعون بشكل متزايد عن قلقهم من أن TikTok، وشركتها الأم "ByteDance"، تضع بيانات المستخدمين الحساسة، في أيدي الحكومة الصينية، وفق ما ذكرت "نيويورك تايمز".
  • أشاروا أيضا إلى القوانين التي تسمح للحكومة الصينية بطلب البيانات سرا من الشركات والمواطنين الصينيين لعمليات جمع المعلومات الاستخباراتية.
  • كما يشعرون بالقلق من أن الصين يمكن أن تستخدم توصيات محتوى TikTok لتغذية المعلومات المضللة، وهو القلق الذي تصاعد في الولايات المتحدة خلال الحرب بين إسرائيل وحماس والانتخابات الرئاسية.
  • يقول المنتقدون كذلك إن التطبيق الشهير قد غذى انتشار معاداة السامية.
  • تنفي تيك توك كل هذه الانتقادات والادعاءات، وتقول إنها مستعدة لمعالجة مخاوف الأمن القومي الأميركي.

ومع الانتشار الواسع الذي حققه تيك توك خاصة في مصر، اتهم البعض التطبيق بأنه يساعد على نشر قيم وسلوكيات منافية للآداب العامة للمجتمع المصري ويشكل خطرا على صغار السن والمراهقين، حيث تسببت العديد من المواد والألعاب المنتشرة عبر التطبيق في حالة من الجدل بعد تأثر المراهقين بها.

ولحماية الشباب والنشء وصغار السن من التأثيرات السلبية لتلك التطبيقات ومنها تيك توك، سبق وناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، العام الماضي في مصر، طلب من النائب محمد عمارة بشأن حظر تيك توك في مصر وغيرها من التطبيقات التي لا تتوافر في شأنها سياسات ومعايير سلامة الاستخدام لا سيما في قطاع الشباب والنشء.

وجاءت تحركات مجلس الشيوخ لحظر التطبيق الشهير "تيك توك" في مصر، بعدما أقيمت الكثير من الدعاوي أمام المحاكم تطالب بحظر وحجب موقع "تيك توك" عن شبكة الإنترنت داخل مصر، ومطالبة شركتي "جوجل" و"آبل" بحذف التطبيق من متاجرها، سواء "جوجل بلاي"، أو "آبل ستور" في مصر.

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خبير معلومات: التيك توك منطقة خصبة لمشاهدة محتوى غير ملائم

ومن جانبه، قال الخبير في تكنولوجيا المعلومات، المهندس محمد الحارثي، إن الغاية الرئيسية لمنصات التواصل الاجتماعي هي تسهيل التواصل بين الأفراد، مشيراً إلى الدور المهم الذي يلعبه تطبيق تيك توك في إعادة ترتيب الأغاني وتحريرها بشكل بسيط، مما يمنح المستخدمين القدرة على إنشاء محتوى إبداعي باستخدام أدوات بسيطة وفي وقت قصير.

وأوضاف الحارثي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تطبيق تيك توك شهد تطوراً ملحوظاً وحقق نجاحاً كبيراً، حيث استطاع أن يجذب جمهوراً كبيراً من مختلف الفئات العمرية، خاصة فئة الشباب في سن الـ18 عاماً.

وشدد الخبير في تكنولوجيا المعلومات على خطورة بعض المحتوى الذي يتم تداوله عبر تطبيق تيك توك، مما يجعل الكثير من الأهالي يفضلون عدم تركيبه لفترات طويلة، محذراً من أنه قد يكون مصدراً لعرض محتوى غير ملائم للأطفال والشباب.

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