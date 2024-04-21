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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

فخامة الذكريات.. أين ذهبت السيارات ذات البابين؟

السيارات ذات البابين
السيارات ذات البابين

في عقود الثمانينات والتسعينات، شهد عالم السيارات انقراضًا تدريجيًا لنوع معين من السيارات الأمريكية الكبيرة، والتي كانت تمثل رمزًا للفخامة والأناقة. 

هذه السيارات، مثل كرايسلر كوردوبا، وبويك ريفييرا، وكاديلاك إلدورادو، وأولدزموبيل تورونادو، كانت تتميز بحجمها الضخم وتصميمها البارز، ورغم عدم كفاءتها وعدم عمليتها، إلا أنها كانت تعكس فترة من الأسلوب الأمريكي المبالغ فيه.

تعتبر هذه "السيارات الشخصية الفاخرة" رمزًا للذوق الرفيع وأسلوب حياة خالٍ من الهموم، حيث لا يتطلب استخدام الأبواب الخلفية العملي. 

ورغم اندثار هذا النوع من السيارات تدريجيًا، إلا أن جاذبيتها لا تزال قوية حتى اليوم، حيث يمكن لبعض هواة جمع السيارات دفع أسعارًا مرتفعة لامتلاكها، مما يبرز مكانتها في تاريخ صناعة السيارات.

بالإضافة إلى ذلك، كانت هذه السيارات مبتكرة في عصرها، حيث قدمت بعض التقنيات الحديثة مثل شاشات اللمس، حيث قدمت بويك ريفييرا أول شاشة تعمل باللمس في سيارة إنتاج في عام 1986. 

وكانت هذه السيارات تجذب المصممين بتصاميمها البارزة، وأبعادها الجذابة التي تشير إلى القوة والأناقة.

 

التكنولوجيا تتغلب على السيارات ذات البابين

بالرغم من تحول صناعة السيارات نحو السيارات ذات الأداء العالي والتكنولوجيا المتقدمة، إلا أن سيارات الكوبيه الفاخرة الأمريكية تظل علامة فارقة في تاريخ السيارات، وتستمر في جذب اهتمام هواة السيارات والمستثمرين، مما يؤكد على مكانتها الخاصة في عالم السيارات الفاخرة.

 

كيف انقرضت السيارات ذات البابين؟

لقد تآمر عدد من العوامل لدفع السيارات ذات البابين إلى مكانتها الحالية. فأولا، كان ظهور السيارات الرياضية متعددة الأغراض سببا في دفع السيارات بجميع أنواعها ــ كما هي الحال في المركبات الشخصية التي لا تشمل الشاحنات، أو الشاحنات الصغيرة، أو سيارات الدفع الرباعي ــ إلى الهامش، بغض النظر عن عدد أبوابها. واليوم، تشكل السيارات الفعلية أقل من 20% من جميع المركبات الجديدة، وفقًا لبيانات شركة Cox Automotive.

وقال كيربيتز إن لوائح سلامة الأطفال لعبت بلا شك دورًا رئيسيًا. بحلول الثمانينيات، أصبحت مقاعد سلامة الأطفال مطلوبة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وبالتالي فإن أيام الأطفال الذين تسلقوا المقاعد الأمامية المطوية لربط أنفسهم – أو لا يربطون أنفسهم بالمقاعد الخلفية – قد ولت.

اليوم، إذا كان لديك سيارة ذات بابين ولديك أطفال، فأنت تعاني أيضًا من آلام الظهر. عليك أن تميل بشكل غريب إلى الخلف لتثبيت الأطفال الصغار، وقبل ذلك، تثبيت المقعد نفسه.

في حين أن بعض السيارات ذات البابين كانت بمثابة سلع مساومة - كانت أرخصها دائمًا تقريبًا سيارات هاتشباك ذات بابين - إلا أن الطرازات ذات البابين تُرى اليوم في الغالب في صالات عرض السيارات الفاخرة الأوروبية.

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