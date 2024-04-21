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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية التركي: جهود أنقرة مستمرة حتى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة

فيدان
فيدان

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن جهود أنقرة ستستمر بلا انقطاع حتى يتم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود  1967، مشيرا إلى أن واشنطن منعت انضمام فلسطين كعضو كامل في الأمم المتحدة وهذا ظلم كبير للشعب الفلسطيني.

ودعا وزير الخارجية التركي المجتمع الدولي إلى مقاومة  الظلم والاعتراف بدولة فلسطين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
 

ودعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى معارضة الفيتو الأمريكي على طلب فلسطين في الأمم المتحدة، والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأضاف: "ليس من العدل أن لا يُسمح لفلسطين بأن تصبح عضواً في الأمم المتحدة".

وقال هاكان فيدان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق في اسطنبول: “ندعو المجتمع الدولي إلى التصدي لهذا الظلم والاعتراف بدولة فلسطين”.

واردف فيدان خلال لقائه مع مرزوق، إنهما ناقشا “المجزرة المستمرة في غزة”، مضيفا: “كما هو الحال مع تركيا، تتبنى موريتانيا أيضا سياسة حساسة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وخاصة الوضع في غزة، وتقدم كل الدعم الممكن”.

وشدد فيدان كذلك على ان تركيا وموريتانيا في "تضامن كبير" بشأن غزة، مضيفًا: "سنواصل تعاوننا من أجل وقف عاجل لإطلاق النار وتوصيل المساعدات الإنسانية دون انقطاع".

وقال فيدان أيضا إن جهود البلدين ستستمر “دون انقطاع حتى يتم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، وعاصمتها القدس الشرقية وسلامة أراضيها، على أساس حدود عام 1967”.

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