بسبب عزاء السعدني.. أشرف زكي يهاجم محمد الباز: «مش مستنيين حد يعلمنا.. ما تعملش فتنة»

رد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على منشور الإعلامي محمد الباز، حول المنع من التغطية الإعلامية لعزاء الراحل صلاح السعدني.

وقال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "يا دكتور محمد إحنا أساتذة في الجامعة مش هتعلمنا، ولا هو من باب خالف تعرف، إحنا مش مستنيين إننا نتعلم".

وأضاف: "أنت بتعمل فتنة ليه؟، وعاوز إيه؟، أنا عمري ما شوفتك في عزاء فنان، مايصحش كده، وما تعملش فتنة بيننا، وبدل ما تعزينا؛ تتهكم علينا؟، أنتظر منك اعتذارا".