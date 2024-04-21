بسبب عزاء صلاح السعدني.. محمد الباز: أشرف زكي مدين بالاعتذار للصحفيين

علق الإعلامي محمد الباز، على إصدار نقابة المهن التمثيلية بيانا رسميا بشأن منع الصحفيين من حضور عزاء الراحل صلاح السعدني.

وقال الإعلامي محمد الباز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "بيان نقابة المهن التمثيلية يحتاج إلى إعادة نظر لأنه بيان مهين للصحفيين، وطبيعة الإعلام هو الإخبار وعرض الواقع".

وأضاف: "أعترف بأن هناك تجاوزات من البعض، لكن لا يمكن التعميم على باقي الصحفيين"، موضحا: "صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة والمواقع الوهمية هي التي أساءت إلى مهنة الصحافة".

وأشار: "عزاء صلاح السعدني ملك للجمهور وليس عائلته أو نقابة المهن التمثيلية"، معقبا: "خالص عزائي لأسرة صلاح السعدني، الإعلام رسالة والفتنة بدأت من نقابة المهن التمثيلية".

وعلق الإعلامي محمد الباز، على طلب الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية باعتذاره عن منشوره حول أزمة منع الصحفيين من حضور عزاء الراحل صلاح السعدني، مؤكدا أن الدكتور أشرف زكي مدين بالاعتذار للصحفيين، ولصق تهم بالصحفيين المصريين أمر مرفوض، معلقا: "ازاي أنا اللي مطالب بأني أرد واعتذر".