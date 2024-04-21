طريق الانخفاضات.. الغرف التجارية تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار السلع |فيديو

كشف الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، موقف السلع وانخفاض اسعارها في الفترة المقبلة، موضحا: "أسعار الجملة تنخفض والتجزئة في طريق الانخفاضات".

وقال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "هناك انخفاض في أسعار السلع الأساسية بنسبة تجاوزت 27%، وتم عمل خفض إضافي 14% خاص بأسعار الزيت".

وأضاف: "محال الفول والطعمية والكشري الصغيرة في الطريق لخفض الأسعار"، موضحا: "تقسيمة ساندويتش الفول 20% زيت، و10% فول والباقي خبز وخدمات"، مشددا على أن علبة الكشري في طريقها للانخفاض وفق ضوابط يعد لها حاليا.

وأشار الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إلى أن "السلاسل التجارية بدأت في خفض السعر ما أدى إلى خفض الأسعار في محال البقالة والتجزئة".

