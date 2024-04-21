فيديوهات خادشة للحياء.. سقوط بطلة بث مقاطع مخلة عبر الانترنت بالإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام إحدى الفتيات، مقيمة بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، بتصوير وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء، عبر أحد التطبيقات؛ بهدف الترويج للأعمال المنافية للآداب.

وأمكن تحديد المذكورة وضبطها، وبحوزتها «هاتفى محمول»، وبفحصهما؛ تبين احتواء أحدهما على الدلائل التي تؤكد نشاطها الإجرامي، بالإضافة إلى جهاز تابلت.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.