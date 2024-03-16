عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

على طريقة سلمى الشيمي.. القبض على البلوجر جوليا.. ماذا فعلت؟.. القصة الكاملة

جوليا وهبي
جوليا وهبي

ألقى رجال مباحث الآداب بالجيزة، القبض على التيك توكر الأردنية جوليا وهبي، بعد نشر فيديوهات خادشه للحياء تتنافى مع قيم وأخلاقيات وعادات المجتمع المصري، بغرض زيادة نسبة المشاهدة للمتابعين وتحقيق أرباح.

جوليا وهبي

القبض على التيك توكر الأردنية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في القبض على التيك توكر الأردنية الشهيرة "جوليا وهبي" في إحدى مناطق الجيزة، بسبب نشر فيديوهات منافية للآداب العامة تتنافى مع أخلاقيات المجتمع وآدابه وتقاليده. عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد رصد فيديوهات لها، تقوم من خلالها باستعراض أجزاء حساسة من جسدها.

علي جمعة عن عمليات التجميل: النبي نهانا عن الغش والتدليس

الانتخابات الرئاسية الروسية.. 3 ملايين شخص من موسكو صوتوا إليكترونيا

فيديوهات فاضحة لـ التيك توكر الأردنية جوليا وهبي

وحرزت أجهزة الأمن هاتف محمول التيك توكر الشهيرة جوليا وهبي، وتبين أنه محمل عليه مقاطع فيديو خادشة للحياء، ومخلة بالآداب العامة وترتدي خلالها ملابس شفافة وخليعة لإغراء الشباب، وزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح.

وأقرت المتهمة، جوليا وهبي، بتصوير الفيديوهات وتعمد ظهورها بشكل لافت ومغر، لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح، وأنها جاءت إلى مصر منذ فترة، وتقيم في إحدى مناطق الجيزة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جوليا وهبي 

من هي البلوجر الأردنية جوليا وهبي؟

البلوجر الأردنية جوليا وهبي، اسمها الحقيقي “آلاء، ج”، أردنية الجنسية، تبلغ من العمر 30 سنة، تقيم في منطقة 6 أكتوبر، وناشطة على منصات التواصل الاجتماعي “سناب شات وانستا”، تعمدت نشر فيديوهات مخلة ومنافية للآداب العامة، تخالف الأخلاق وتعمدت الإغراء وارتداء ملابس غير لائقة وخارجة.

اعترافات جوليا وهبي

أقرت المتهمة، جوليا وهبي، بقيامها بتصوير الفيديوهات وتعمدت نشر فيديوهاتها على طريقة البلوجر الشهيرة سلمي الشيمي، وتعمدت على الظهور بشكل لافت ومغري لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح وأنها جاءت إلى مصر منذ فترة ليست طويلة، وأنها تقيم في منطقة 6 أكتوبر.

القبض على التيك توكر الأردنية فيديوهات فاضحة لـ التيك توكر الأردنية جوليا وهبي من هي البلوجر الأردنية جوليا وهبي اعترافات جوليا وهبي جوليا وهبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالته حرجة| اتحاد الكرة يكشف حقيقة تدخل محمد صلاح لنقل أحمد رفعت للعلاج بإنجلترا

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بسبب اللاعب أحمد رفعت| تفاصيل

نزل 1000 جنيه| الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 سادس يوم رمضان

بعد وفاة حبيبة الشماع| ماذا قال سائق أوبر المتهم: "رشيت معطر.. وقفلت الزجاج"

مفاجأة.. مالك فيلا مجاورة لـ حريق استوديو الأهرام: كانوا بيصوروا وقلبت بجد | فيديو

رسميا| الجنيه مستمر في رحلة الصعود أمام الدولار.. وتوقعات بتراجع الأخضر لـ40 جنيها

شاهد على حريق ستديو الأهرام: كانوا بيصوروا مشهد والدنيا ولعت بسببه.. فيديو

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 16 مارس 2024

موضوعات متعلقة

الشارع اللي وراه.. سوزي الأردنية من أمام الكاميرات إلى خلف القضبان|إيه الحكاية

تريند «الشارع اللي وراه».. مباحث الآداب تلقي القبض على التيك توكر سوزي الأردنية

الجلابية البيضا وسجن النسا.. تسجيل صوتي يكشف عن مفاجأة تنتظر سوزي الأردنية

لاتهامها بالتعدي على القيم الأسرية.. القبض على التيك توكر سوزي

مباحث الآداب كلمة السر.. القبض على سوزي صاحبة تريند "الشارع اللي وراه"

أساءت لوالدها أمام الجميع.. من هي صاحبة تريند الشارع اللي وراه

سوزي تنتظر السجن.. تسجيل صوتي يكشف حقيقة تريند الشارع اللي وراه

تريند الشارع اللي وراه.. تسجيل صوتي يكشف مفاجأة في مصير سوزي الأردنية

ترشيحاتنا

حسين الشحات يبدأ برنامجًا علاجيًا مكثفًا للحاق بمباراة سيمبا

شقق وفلل وفلوس.. تأجيل محاكمة المتهمين في رشوة وزارة الري

بمشاركة مصر.. الإمارات تنفذ الإنزال التاسع للمساعدات الإنسانية على غزة

وسط عمليات التبريد.. شاهد جولة رئيس الحكومة في موقع حريق استديو الأهرام

بعد إصابة الشحات.. استدعاء لاعب الزمالك لمعسكر المنتخب

تقلبات جوية عنيفة والذروة الإثنين.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الـ72 ساعة القادمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

2000 دولار مكافأة تسليم مختل للشرطة البريطانية.. دمر 6 سيارات و3 منازل

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

على طريقة سلمى الشيمي.. القبض على البلوجر جوليا.. ماذا فعلت؟.. القصة الكاملة

تخنت 20 كيلو.. معلومات صادمة عن مرض أروى جودة

فيديو

وزارة التعليم توضح حقيقة صدور قرار بتخفيف مناهج الترم الثاني

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

جري ورايا عشان يتجوزني.. ماذا قالت شيرين رضا عن عمرو دياب.. فيديوجراف

حريق ضخم وهروب الأهالي.. النيران تلتهم ستوديو الأهرام والخسائر بالملايين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ