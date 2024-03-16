على طريقة سلمى الشيمي.. القبض على البلوجر جوليا.. ماذا فعلت؟.. القصة الكاملة

ألقى رجال مباحث الآداب بالجيزة، القبض على التيك توكر الأردنية جوليا وهبي، بعد نشر فيديوهات خادشه للحياء تتنافى مع قيم وأخلاقيات وعادات المجتمع المصري، بغرض زيادة نسبة المشاهدة للمتابعين وتحقيق أرباح.

جوليا وهبي

القبض على التيك توكر الأردنية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في القبض على التيك توكر الأردنية الشهيرة "جوليا وهبي" في إحدى مناطق الجيزة، بسبب نشر فيديوهات منافية للآداب العامة تتنافى مع أخلاقيات المجتمع وآدابه وتقاليده. عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد رصد فيديوهات لها، تقوم من خلالها باستعراض أجزاء حساسة من جسدها.

فيديوهات فاضحة لـ التيك توكر الأردنية جوليا وهبي

وحرزت أجهزة الأمن هاتف محمول التيك توكر الشهيرة جوليا وهبي، وتبين أنه محمل عليه مقاطع فيديو خادشة للحياء، ومخلة بالآداب العامة وترتدي خلالها ملابس شفافة وخليعة لإغراء الشباب، وزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح.

وأقرت المتهمة، جوليا وهبي، بتصوير الفيديوهات وتعمد ظهورها بشكل لافت ومغر، لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح، وأنها جاءت إلى مصر منذ فترة، وتقيم في إحدى مناطق الجيزة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جوليا وهبي

من هي البلوجر الأردنية جوليا وهبي؟

البلوجر الأردنية جوليا وهبي، اسمها الحقيقي “آلاء، ج”، أردنية الجنسية، تبلغ من العمر 30 سنة، تقيم في منطقة 6 أكتوبر، وناشطة على منصات التواصل الاجتماعي “سناب شات وانستا”، تعمدت نشر فيديوهات مخلة ومنافية للآداب العامة، تخالف الأخلاق وتعمدت الإغراء وارتداء ملابس غير لائقة وخارجة.

اعترافات جوليا وهبي

أقرت المتهمة، جوليا وهبي، بقيامها بتصوير الفيديوهات وتعمدت نشر فيديوهاتها على طريقة البلوجر الشهيرة سلمي الشيمي، وتعمدت على الظهور بشكل لافت ومغري لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح وأنها جاءت إلى مصر منذ فترة ليست طويلة، وأنها تقيم في منطقة 6 أكتوبر.