ماذا يحدث للجسم عند تناول الذرة 3 مرات في الأسبوع؟

تتمتع الذرة التي يتم تقديمها بمفردها بالعديد من الفوائد الصحية، وبالمثل، يمكن أن تكون الأطعمة التي تحتوي على الذرة جزءًا من نظام غذائي مغذي.

فوائد الذرة

تحتوي الذرة على الكثير من الألياف، القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، تتحلل الألياف القابلة للذوبان في الذرة وتشكل مادة هلامية في الأمعاء ويمكن أن تلعب دورًا في التحكم في نسبة الكوليسترول، وتستخدم ألياف الذرة القابلة للذوبان في صناعة الأطعمة المصنعة.

تحمي مضادات الأكسدة أيضًا جسمك من الجذور الحرة والجزيئات التي تسبب الالتهابات المزمنة وأمراض القلب وغيرها من الحالات، تحافظ مضادات الأكسدة أيضًا على صحة جهازك المناعي، حتى يتمكن من محاربة الفيروسات والبكتيريا والالتهابات

محتوى الذرة المنخفض من السكر والألياف والكربوهيدرات المعقدة يضعها في مكان منخفض على مؤشر نسبة السكر في الدم.

المصدر clevelandclinic