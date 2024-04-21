عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسرع من الصوت.. إسرائيل تستخدم صاروخ «رامبيدج» لتدمير موقع رادار «إس-300» بإيران

اسرائيل تستخدم صاروخ
اسرائيل تستخدم صاروخ "رامبيدج" المدمر ضد مواقع ايرانية

استخدم سلاح الجو الإسرائيلي، صاروخ رامبيدج Rampage طويل المدى، الأسرع من الصوت “جو-أرض”، من شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية (IAI)؛ لتدمير نظام رادار إس-300 في قاعدة عسكرية بالقرب من مدينة أصفهان الإيرانية يوم 19 أبريل الجاري.

وبثت وكالة أنباء معارضة في إيران، صورة، اليوم الأحد، تظهر أضرارا كبيرة في نظام رادار قريب من موقع التخصيب في نطنز بعد الغارة الجوية الإسرائيلية.

وجاءت الضربة الاتنقامية؛ بعد أن أطلقت طهران أكثر من 300 قذيفة على إسرائيل في 13 أبريل، مدعية أنها كانت تنتقم من غارة إسرائيلية على قنصليتها في سوريا أدت إلى مقتل جنرالين والعديد من الضباط الإيرانيين الآخرين.

وأظهرت صورة الأقمار الصناعية التي نشرتها 'إيران إنترناشيونال' بقايا محطة رادار متنقلة مضادة للطائرات مدمرة. 

وكانت الأرض المحيطة به متفحمة باللون الأسود. وقبل الهجوم المزعوم في وقت مبكر من يوم الجمعة، أظهرت صور الأقمار الصناعية للموقع نفس الرادار 'ذات الغطاء القابل للطي' سليمًا.

وكان الرادار محاطًا بمجموعة من 4 قاذفات صواريخ متنقلة مضادة للطائرات من طراز S-300 روسية الصنع ومركبات أخرى مرتبطة بنظام الدفاع الجوي. ومع ذلك، أظهرت الصور التي التقطت يوم الجمعة، بعد ساعات من الهجوم، قاذفات الصواريخ التي تمت إزالتها من نظام الدفاع الجوي في قاعدة شكاري الجوية الثامنة في أصفهان. وفي الصورة التي نشرت يوم الأحد، يبدو أن 3 منصات إطلاق صواريخ على الأقل قد أعيدت.

وكان موقع التخصيب في نطنز، الواقع تحت الأرض والمحصن بشدة، هدفاً لهجمات تخريبية إسرائيلية مشتبه بها عدة مرات. ومع ذلك، يبدو أن الضربة الأخيرة على رادار S-300 هي أول هجوم عسكري مباشر من قبل إسرائيل في منطقة يعتقد أنها تضم ​​جزءًا كبيرًا من قدرة الإنتاج النووي الإيرانية.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، كان الصاروخ رامبيج قادرا على الإفلات من أنظمة الرادار الإيرانية. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين غربيين لم تذكر أسماءهما أن الهدف من الصاروخ هو أن يثبت لطهران أن إسرائيل لديها القدرة على مراوغة دفاعاتها وتحييدها.

وفي نفس الوقت تقريبًا الذي وقع فيه الحادث في إيران، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، سانا، أن إسرائيل نفذت ضربة صاروخية، استهدفت وحدة دفاع جوي جنوبية وألحقت أضرارًا.

ولم تعلق إسرائيل بعد على الغارة، متمسكة بإستراتيجيتها القائمة على الغموض بشأن الأعمال العسكرية الأجنبية.

يعد رامبيدج، الذي طورته شركة IAI، سلاحًا هجوميًا دقيقًا مصممًا لمهام جو-أرض بعيدة المدى. وهو مصمم لتدمير الأهداف المحمية بشكل جيد مثل مراكز الاتصالات والقيادة وقواعد القوات الجوية ومراكز الصيانة والبنية التحتية.

يبلغ مدى رامبيدج Rampage أكثر من 190 ميلاً ويمكن استخدامه كنظام مستقل أو عبر نظام إلكترونيات الطيران ويدعم نقل الفيديو على واجهة RS-170 والاتصال اللاسلكي. علاوة على ذلك، يمكن أن تعمل في أي ظروف جوية، ليلاً أو نهارا.

سلاح الجو الإسرائيلي صاروخ رامبيدج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرواتب هتزيد| بشرى سارة لـ 18 مليون موظف.. والتطبيق في هذا الموعد

رد فعل مفاجئ من مهيب عبد الهادي بعد تعادل الزمالك أمام دريمز الغاني

نجم الزمالك السابق يفتح النار على جوميز بسبب شيكابالا

بعد الجدل في نهاية المباراة.. اتحاد الكرة يعلن الأهلي بطلا لدوري 2003

«الجزيري حط فيك جولين».. عمرو الدردير يثير غضب جماهير الأهلي

السلطات الجزائرية ترفض إقامة مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة بنصف نهائي الكونفدرالية

فيديوهات خادشة للحياء.. سقوط بطلة بث مقاطع مخلة عبر الإنترنت بالإسكندرية

الجو هيقلب نار| الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة في هذا الموعد

موضوعات متعلقة

بريطانيا.. استقالة النائب منزيس بحزب المحافظين بعد مزاعم استغلال أموال حملته الانتخابية

بريطانيا تحقق في جريمة عنصرية ارتكبها مواطن بحق مقيمين خلال مظاهرة ضد اسرائيل|صور

مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع لبحث وضع الرهائن في غزة

انفجار على متن سفينة في ميناء سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم الأوكرانية

TikTok تعلق على مشروع القانون الأمريكي بحظر التطبيق

الحوثيون: مغادرة الفرقاطة الألمانية "هيسن" مياه البحر الأحمر خطوة في الاتجاه الصحيح

جيش الاحتلال ينهي عملية عسكرية دامـ ية في مخيم للاجئين بالضفة الغربية

أول تعليق لـ جيش الاحتلال على العقوبات الأمريكية ضد وحدة "نتساح يهودا"

ترشيحاتنا

يحدث خارج مصر.. الغرف التجارية: بيع البطيخ بالقطعة لتقليل حجم الهدر

غارات إسرائيلية تستهدف بلدة كفركلا جنوب لبنان

الزراعة تعلن استقبال أسواق المملكة العربية السعودية للبصل المصري

لو بتنسى قبل الامتحانات.. اعرف روشتة المذاكرة من خبير تعليمي

عقب تطبيق أسعار الخبز السياحي| ما عقوبة مخالفة التسعيرة الجديدة وطرق الإبلاغ عن المخابز غير الملتزمة

الجو هيقلب نار| الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة في هذا الموعد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى التحرير .. كيف استعادت مصر مدينة شرم الشيخ من إسرائيل؟

بالمايوه.. طليقة مصطفى فهمي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

بخصر منحوت.. ظهور لافت لـ آيتن عامر بعد خسارة وزنها

أول ظهور لمحمد رجب وخطيبته في حفل زفاف المخرج إسماعيل فاروق

فيديو

لمدة أسبوع .. سر مقاطعة البورسعيدية للأسماك

"هتخش ورايا الحمام".. الجمهور يلاحق الفنانين في زفاف نجل محمد فؤاد

بعد تراجع الأرز.. مفاجأة في سعر الكيلو بالأسواق| تغطية خاصة

بعد رصد حالات الغضب.. قرار عاجل من الحكومة بوقف تخفيف أحمال الكهرباء بهذا التوقيت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

اﻟﻤﺰﻳﺪ