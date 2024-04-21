متحدث البترول يعلق على قرار إيقاف تصدر الوقود والغاز المسال

علق حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، على ما أثارته بعض المواقع الإخبارية من أن مصر تعتزم وقف تصدير الغاز المسال اعتبارا من مايو 2024، قائلاً: “إيقاف تصدير الغاز المسال من مايو، هو قرار دقيق، وخُطِّطَ له منذ فترة، وليس له علاقة بقطع الكهرباء”، متابعا: هذا لا يمثل خللا بأي تعاقدات، حيث لا توجد عقود مبرمة حول تصدير لغاز المسال".

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON":" الخبر ليس جديدا، ومعلنا منذ العام الماضي، خاصة مع زيادة الاستهلاك المحلي، وارتفاع درجات الحرارة، لذا سيتم إيقاف تصدير الغاز في أشهر الصيف".

وأكد أن: الأمر طبق بالفعل خلال العام الماضي منذ بداية شهر مايو وحتى انتهاء فصل الصيف، وبعد انتهاء الصيف؛ عاودنا التصدير مجددا، مشيرا إلى أنه «إيقاف مؤقت» وليس دائما؛ لتوجيه كل الكميات للسوق المحلية.