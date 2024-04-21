عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزارة البترول تكشف حقيقة تسرب المياه إلى حقل ظهر

حقل ظهر
حقل ظهر

تحدث حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية عن شائعات زيادة معدلات الاستخراج وتسرب المياه في حقل " ظهر"، قائلا: “ الانخفاض طبيعي وفيما يخص التسرب والمياه  يجب أن نعلم أن خزان هذا الحقل هو خزان كربوني  وطبيعته أن يكون أسفله مياه”.

وأوضح خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة   “ ON أن كل الأرقام التي يتم تداولها حول معدلات السحب وزيادات الإنتاج جميعها أمور تخضع لمقاييس فنية  ودراسات جيولوجية.

وأضاف: "لا يوجد مصطلح باسم  “استخراج جائر ”، متابعا: شركة إيني مكتشفة الاحتياطات أعلنت عن هذا إلى جانب خبراء جيولوجيا مصريين متخصصين يراجعون خطط التنمية ومعدلات الاحتياطات الموجودة "

وأكد أن الأرقام التي تخص الاحتياطات في قطاع البترول ليس كاذبا بل رقم ديناميكي وليس أستاتيكي ساكن وفقاً لمعادلات رياضية لدراسة سمك الطبقة الحاملة للغاز عبر إعادة تقييم بعد حفر عدد من الابار التنموية هي عمليات فنية علمية دقيقة.

وكشف أن حجم الإنتاج المصري من الغاز في الوقت الراهن يتراوح ما بين 5.5-6 مليار قدم مكعب  مع الاختلاف من منطقة  لأخرى، متابعا: "نسبة مساهمة حقل ظهر من إجمالي الإنتاج المصري من الغاز بلغ 40%  في عام 2021-2022 عام ذروة إنتاج الحقل”.

وأشار إلى أنهم استطاعوا جذب العديد من الشركات مثل شركة " إكسون موبل " والتي  أنهت المسح  في منطقة غرب المتوسط والحفر سيتم  خلال  عام 2024-2025"

ولفت إلى وجود شركتين وهما " شيفرو " و" شيل "  يعملان الان على الانتهاء من عمليات المسح تمهيداً للحفر في منطقة غرب المتوسط  وهي منطقة بكر والتوقعات تشير إلى أوضاع جيدة ".


وواصل : " شمال المتوسط   بها شركة " إكسون موبل " وجاري الانتهاء من عمليات المسح، بالإضافة لاكتشافات، يتم وضع البرامج الخاصة بها مثل كشف  نرجس  وخوفو "مشدداً على ان عميات التنقيب والتنمية تستغرق وقتاً  ولا تتم بشكل مفاجئ 
 

البترول وزارة البترول حقل ظهر الثروة المعدنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرواتب هتزيد| بشرى سارة لـ 18 مليون موظف.. والتطبيق في هذا الموعد

رد فعل مفاجئ من مهيب عبد الهادي بعد تعادل الزمالك أمام دريمز الغاني

نجم الزمالك السابق يفتح النار على جوميز بسبب شيكابالا

بعد الجدل في نهاية المباراة.. اتحاد الكرة يعلن الأهلي بطلا لدوري 2003

الجو هيقلب نار| الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة في هذا الموعد

السلطات الجزائرية ترفض إقامة مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة بنصف نهائي الكونفدرالية

الفلاحين تنصح بعدم شراء البطيخ الآن لهذا السبب

«الجزيري حط فيك جولين».. عمرو الدردير يثير غضب جماهير الأهلي

ترشيحاتنا

الصحة الفلسطينية: إصابة 6 مواطنين برصاص الاحتلال والمستوطنين بالضفة الغربية

أحمد أبو الغيط: مصر تحتاج إلى الاهتمام بالذكاء الاصطناعي.. فيديو

هل الله يأمر ملك الموت بقبض الأرواح لهذه السنة في شوال؟.. انتبه

بالفيديو..ننشر مرافعة النيابة العامة في قضية قتل طالب الدقهلية إيهاب اشرف

أبو الغيط: الأزمة الإثيوبية ستكون على مائدة القمة العربية القادمة في البحرين

حزب الله يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية جنوب لبنان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجريب فروت ؟

طريقة عمل فاهيتا اللحم بالفلفل الملون

في ذكرى التحرير .. كيف استعادت مصر مدينة شرم الشيخ من إسرائيل؟

بالمايوه.. طليقة مصطفى فهمي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

فيديو

لمدة أسبوع .. سر مقاطعة البورسعيدية للأسماك

"هتخش ورايا الحمام".. الجمهور يلاحق الفنانين في زفاف نجل محمد فؤاد

بعد تراجع الأرز.. مفاجأة في سعر الكيلو بالأسواق| تغطية خاصة

بعد رصد حالات الغضب.. قرار عاجل من الحكومة بوقف تخفيف أحمال الكهرباء بهذا التوقيت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

اﻟﻤﺰﻳﺪ