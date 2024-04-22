الوضع صعب.. مفوض عام الأونروا يعلق على مجز.رة نور شمس بالضفة الغربية

قال مفوض عام وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين " الأونروا "، فيليب لازاريني، إن الوضع في الضفة الغربية يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، بما في ذلك مخيمات اللاجئين في فلسطين.

وأوضح لازاريني عبر حسابة على منصة إكس، أن العملية الأخيرة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلية في مخيم نور شمس، تسببت في خسائر في الأرواح بالإضافة إلى أضرار جسيمة في منازل السكان والخدمات العامة.

وأضاف أنه قُتل مئات الأشخاص، من بينهم ما لا يقل عن 112 طفلاً فلسطينيًا، في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر بسبب الهجمات الإسرائيلية.

وأشار مفوض عام الأونروا، أن القيود المفروضة على الوكالة وعنف المستوطنين الإسرائيليين تعيق وصول الناس إلى الوظائف وسبل العيش وتفرض حالة من الخوف المستمر.

وقال لازاريني: "لقد حان الوقت لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ومعالجة الصراع الأطول أمداً من خلال الوسائل السياسية + الالتزام الحقيقي بالسلام".