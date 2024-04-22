وسام أبو علي يثير الجدل برفقة شقيقته بأحدث ظهور| شاهد

شارك وسام أبو علي، لاعب النادي الأهلي ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر وسام أبو علي بصحبة شقيقته محتفلاً بعيد ميلادها بكلمات مؤثرة.

وتُقام مباراة الأهلي ومازيمبي يوم الجمعة المقبل، الموافق 26 أبريل الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة علي ملعب "القاهرة الدولي" مباراة الأهلي ضد مازيمبي الكونغولي ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري الأبطال.

وفي مواجهة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي ومضيفه مازيمبي، تفوّق الأهلي في الدقائق الأولى وكاد أن يسجل هدف التقدم.

وفي الدقيقة الأولى، أهدر وسام أبو علي فرصة مؤكدة بعد ضربة ركنية من علي معلول، فيما في الدقيقة الثالثة، أضاع أبو علي فرصة جديدة بعد تمريرة رائعة من رضا سليم.