شبانة يكشف تفاصيل مهمة حول أزمة مرافق إستاد غزل المحلة

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي غزل المحلة لديه شركة لكرة القدم منذ عامين، في وقت علي العباسي رئيس النادي السابق، مشيرًا إلى أن لديه أوراق ومستندات هامة بشأن استاد غزل المحلة الذي يوجد به بجواره منطقة محيطة بها تتبع شركة مصر للغزل والنسيج.

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: شركة مصر للغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والملابس، هي التي تمتلك النسبة الأكبر من الأسهم.

وأضاف: شركة مصر للغزل والنسيج التي كان يتولاها أحمد شاكر، كانت المسؤولة عن المرافق، وهناك رغبة في تطويرها وطرحها للمستثمرين، ثم تولى أحمد شاكر رئاسة الشركة القابضة والتي تتبعها شركة مصر للغزل والنسيج

وواصل: "167 الف متر من الممكن عمل فيها مشروعات تجارية ومولات وجامعة ومستشفى، وستجلب اموالا كثيرة لشركة مصر للغزل والنسيج وكذلك نادي غزل المحلة".

وتابع: تم طرح مزايدة (سرية) لا أحد يعلم شيئا عنها، دخلت ثلاث شركات منها شركة وليد خليل تحت إشراف شركة الغزل والنسيج، وهناك شركتين يتردد أنهم تابعان له، ولم أحد يعلم شيئا، وبعض المستثمرين فوجئوا بذلك وذهبوا لوزارة قطاع الأعمال، وتحدثوا مع الوزير للحصول على كراسة الشروط، ودفعوا التأمين مليون جنيه ودخلوا المزايدة رغم انها كانت (سرية).. لكننا سنضع حسن النوايا، والمزايدة اصبحت معروفة للبعض ولم تصبح سرية، ومن سيدفع أكثر سيحصل على هذه المنطقة كاستثمارات، لكن هناك مفاجأة بتغييرات في كراسة الشروط، وتم عمل كراسة شروط جديدة بعد ذلك".

وواصل: بعد ذلك، هناك علامة استفهام بعدما تم منح شركة الكرة حق انتفاع، رغم ان وليد خليل رئيس الشركة كان قد تقدم في المزايدة الأولى. .ولا اعلم هل محمود عصمت وزير قطاع الأعمال يعلم القصة أم لا، وهو لا يقبل مطلقا التلاعب او وجود شكوك في أي هذه الأمور.

واكمل: "تم عمل جمعية عمومية للشركة القابضة يوم 7 ابريل الماضي، من اجل منح شركة الكرة حق الانتفاع لهذه المساحة، فرفضت الجمعية العمومية ذلك، خصوصا في ظل عدم الوصول للسعر العادل.

واردف: "فكيف يتم عمل مزايدة سرية ومنح حق الانتفاع لشركة مساهمة في الأساس وأيضا شركة (خاسرة)، كما تم الغاء المزايدة بعد ذلك. وهذا الملف اصبح على مكتب وزير قطاع الأعمال، فهل شركات الكرة من اجل تطوير كرة القدم أم لتحقيق مصالح شخصية.

واستطرد: فهل يجوز للمهندس عدلي القيعي ان يحصل على مرافق النادي الأهلي لشركته الخاصة، بل عمله في الأساس هو تنمية استثمارات شركة كرة القدم.. ومتأكد أن وزير قطاع الأعمال سيتدخل في الأمر.

واتم: فوجئت بان القصة معروفة جدا في المحلة، وتلقيت اوراق ومستندات كثيرة، والطبيعي أن تقام المزايدة علنية، ومن يفوز بها نبارك له".