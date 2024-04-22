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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ملابس عشرينات .. إلهام شاهين ببنطلون ضيق يثير الجدل بالسوشيال ميديا

صدى البلد

نشرت الفنانة إلهام شاهين عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورا جديدة لها أثناء تواجدها بمهرجان هوليوود للسينما العربية بلوس أنجلوس.

وظهرت إلهام شاهين بإطلالة شبابية بطقم كاجول بنطلون ضيق وجاكت  كأنها بعمر العشرينات.

ومن الناحية الجمالية نسقت، إلهام شاهين مكياجا هادئا وبسيطا مناسبا لاطلالتها مع تسريحة شعر بسيطة وغير مكلفة حيث اكتفت بإسدال شعرها على كتفيها.

والتقطت إلهام شاهين الصور بوضعيات مختلفة ، وكتبت على صورها "ألطف إنترفيو فى Hollywood boulevard  أمام مبنى الأوسكار  .. raffitalks . شكرا رافى .. سعدت بلقائك و كل مجموعة الشباب العاملين معك .. و إستمتعت بالتمشيه فى أشهر شارع فى هوليوود أثناء اللقاء .
 

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