نشرة المرأة والصحة|ياسمين عز تثير الجدل بـ جمبسوت ملفت..إلهام شاهين تفاجئ متابعيها بإطلالتها بالتراث المغربي

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:
ياسمين عز تثير الجدل بـ جمبسوت ملفت|شاهد
حرصت المذيعة ياسمين عز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.
لو وزنك زاد فى العيد.. 5 تمارين تساعد على حرق دهون البطن
زيادة الوزن في فترة العيد لها حل ، يمكن القيام بمجموعة من التمارين الرياضية التي تساعد على حرق دهون البطن. هنا خمس تمارين فعالة يمكن ممارستها، وفقا لما نشره موقع هيلثي:
يتجاوز 100 ألف جنيه.. سعر صادم لجاكيت محمد فؤاد في حفل زفاف ابنه
ظهر النجم محمد فؤاد في حفل زفاف ابنه الكبير عبد الرحمن الشهير بـ"بندق"، أمس، وقد ظهر بإطلالة كلاسيكية أنيقة.
فيفي عبده تثير ضجة بإطلالة شبابية | شاهد
حرصت المذيعة ياسمين عز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، صورا جديدة لها برفقة الفنانة فيفي عبده.
إلهام شاهين تفاجئ متابعيها بإطلالتها بالتراث المغربي| شاهد
حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا لها خلال ظهورها بمجموعة من الإطلالات على التراث المغربي.