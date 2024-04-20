نشرة المرأة والصحة|ياسمين عز تثير الجدل بـ جمبسوت ملفت..إلهام شاهين تفاجئ متابعيها بإطلالتها بالتراث المغربي

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

حرصت المذيعة ياسمين عز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

زيادة الوزن في فترة العيد لها حل ، يمكن القيام بمجموعة من التمارين الرياضية التي تساعد على حرق دهون البطن. هنا خمس تمارين فعالة يمكن ممارستها، وفقا لما نشره موقع هيلثي:

ظهر النجم محمد فؤاد في حفل زفاف ابنه الكبير عبد الرحمن الشهير بـ"بندق"، أمس، وقد ظهر بإطلالة كلاسيكية أنيقة.

حرصت المذيعة ياسمين عز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، صورا جديدة لها برفقة الفنانة فيفي عبده.

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا لها خلال ظهورها بمجموعة من الإطلالات على التراث المغربي.