عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والصحة|ياسمين عز تثير الجدل بـ جمبسوت ملفت..إلهام شاهين تفاجئ متابعيها بإطلالتها بالتراث المغربي

الهام شاهين
الهام شاهين

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

ياسمين عز تثير الجدل بـ جمبسوت ملفت|شاهد

حرصت المذيعة ياسمين عز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

لو وزنك زاد فى العيد.. 5 تمارين تساعد على حرق دهون البطن

 زيادة الوزن في فترة العيد لها حل ، يمكن القيام بمجموعة من التمارين الرياضية التي تساعد على حرق دهون البطن. هنا خمس تمارين فعالة يمكن ممارستها، وفقا لما نشره موقع هيلثي:

يتجاوز 100 ألف جنيه.. سعر صادم لجاكيت محمد فؤاد في حفل زفاف ابنه

ظهر النجم محمد فؤاد في حفل زفاف ابنه الكبير عبد الرحمن الشهير بـ"بندق"، أمس، وقد ظهر بإطلالة كلاسيكية أنيقة.

فيفي عبده تثير ضجة بإطلالة شبابية | شاهد

حرصت المذيعة ياسمين عز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، صورا جديدة لها برفقة الفنانة فيفي عبده.

إلهام شاهين تفاجئ متابعيها بإطلالتها بالتراث المغربي| شاهد

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا لها خلال ظهورها بمجموعة من الإطلالات على التراث المغربي.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة خطيرة في الرأس لـ أكرم توفيق خلال مواجهة مازيمبي

الفراخ نزلت 40 جنيه| أسعار الدواجن تتراجع مجددا.. وكرتونة البيض مفاجأة

أقوى آية بالقرآن لجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد لغنى فاحش

زود ساعتك 60 دقيقة رسميًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر

ملامح التعديل الوزاري المرتقب .. آمال وتحديات

سقطت سيارتها من أعلى كوبري الحرفيين.. التحقيق في مصرع البلوجر إسراء روكا

2800 جنيه| ماذا حدث في أسعار الذهب وعيار 21 الساعات الماضية؟

بورصة الدواجن اليوم| الكيلو يتراجع بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض

موضوعات متعلقة

فيفي عبده تثير ضجة بإطلالة شبابية | شاهد

إلهام شاهين تفاجئ متابعيها بإطلالتها بالتراث المغربي| شاهد

طريقة عمل سلطة التونة| صحية ولذيذة

ياسمين عز تثير الجدل بـ جمبسوت ملفت|شاهد

بفستان لافت| ياسمين صبري تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

بوسي تثير الجدل بسبب فستانها في الجونة| سعره خرافي

طريقة عمل كريم كراميل زبده بسكوت القرفة

طريقة عمل مكرونة بالجمبري والكريمة الحارة بأسهل الخطوات

ترشيحاتنا

مباراة الفرص الضائعة.. الأهلي يستدرج غربان مازيمبي لحسم التأهل لنهائي الأبطال بالقاهرة

أسطول الحرية يستعد لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة.. فيديو

إصابة خطيرة في الرأس لـ أكرم توفيق خلال مواجهة مازيمبي

من أجل الزمالك.. تقليل زمن التقاطر في الخط الثالث للمترو غدا| تفاصيل

مظاهرات ضخمة بإسرائيل تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة

القبض على رجل زرع قنبلة بمطار بيلوند في الدانمارك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فطيرة باللحم بمذاق لا يقاوم

درة تبهر متابعيها برشاقتها وأناقتها في السعودية | شاهد

نشرة المرأة والصحة|ياسمين عز تثير الجدل بـ جمبسوت ملفت..إلهام شاهين تفاجئ متابعيها بإطلالتها بالتراث المغربي

رخيصة ولذيذة .. طريقة عمل عجة البطاطس

فيديو

الهوية البصرية مسروقة| جداريات ورسومات تثير الجدل.. والتعليم العالي تصدر بيانا عاجلا

قصة هيفاء وهبي مع أحفادها.. بدأت بقطيعة ابنتها وإنكار الطفلتين

أمراض وكوارث.. عالم الزلازل الهولندي: مشروع أمريكي لحجب الشمس عن الأرض.. فيديوجراف

طقس اليوم.. تحذيرات من 3 ظواهر جوية واستمرار نشاط الرياح.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

نهال علام

نهال علام تكتب : كُلفة الموت

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب : العملية الإيرانية .. هل حققت أهدافها؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

اﻟﻤﺰﻳﺪ