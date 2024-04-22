كتل صحراوية قادمة.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد مصحوبة بأتربة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد سوف تشهد موجة حارة جديدة، اعتبارا من غدا الثلاثاء، حيث سيكون هناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بحوالي 7 درجات.

وقالت هيئة الارصاد، إن الموجة الحارة على البلاد سوف تكون ذروتها يوم الأربعاء، حيث متوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 40 درجة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على كافة الأنحاء

وأشارت هيئة الارصاد الجوية، إن سبب الموجة الحارة هو تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية مع وجود مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا يتسبب في رفع درجات الحرارة، يصاحبه نشاط رياح على أغلب الأنحاء سوف تتسبب في تدهور مستوى الرؤية الأفقية يوم الثلاثاء على مناطق من غرب البلاد.

أما عن حالة الطقس اليوم، قالت هيئة الأرصاد، إن الطقس يكون حار نهارا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب البلاد، ويستمر أيضا نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 20 درجة

السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 21 درجة

جنوب سيناء 33 للعظمى والصغرى 22 درجة

شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 20 درجة

جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 24 درجة