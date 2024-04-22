عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كتل صحراوية قادمة.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد مصحوبة بأتربة

الطقس اليوم في مصر
الطقس اليوم في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد سوف تشهد موجة حارة جديدة، اعتبارا من غدا الثلاثاء، حيث سيكون هناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بحوالي 7 درجات.

وقالت هيئة الارصاد، إن الموجة الحارة على البلاد سوف تكون ذروتها يوم الأربعاء، حيث متوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 40 درجة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على كافة الأنحاء

وأشارت هيئة الارصاد الجوية، إن سبب الموجة الحارة هو تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية مع وجود مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا يتسبب في رفع درجات الحرارة، يصاحبه نشاط رياح على أغلب الأنحاء سوف تتسبب في تدهور مستوى الرؤية الأفقية يوم الثلاثاء على مناطق من غرب البلاد.

أما عن حالة الطقس اليوم، قالت هيئة الأرصاد، إن الطقس يكون حار نهارا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب البلاد، ويستمر أيضا نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 20 درجة
السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 21 درجة
جنوب سيناء 33 للعظمى والصغرى 22 درجة
شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 20 درجة
جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 24 درجة

موجة حارة درجات الحرارة هيئة الأرصاد حالة الطقس الطقس اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الإثنين 22 أبريل 2024.. وهذه قيمة عيار 21

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين

طارق السعيد: مشوفتش حاجة وحشة من الأهلي وتصريحاتي ضده كانت بالأمر

400 جنيه| تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

التحقيق في واقعة إطلاق مهندس الرصاص امام مدرسة نجله بزهراء المعادي.. فيديو

60 جنيهاً.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بعد موجة التراجع المستمرة

بشرى سارة لجمهور الزمالك قبل لقاء العودة أمام دريمز الغاني بالكونفدرالية

ترشيحاتنا

بشأن الأجور.. اتحاد عمال مصر يوجه رسالة مهمة لشركات القطاع الخاص

لن نسمح بأن نتعرض «للأذى».. الصين تحذر من التوترات والنزاعات البحرية

12 قرارا عاجلا بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس

كتل صحراوية قادمة.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد مصحوبة بأتربة

أمير هشام: ارتياح في الأهلي بعد تعافي ياسر إبراهيم وعطية جاهز

تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بشركة المستحضرات الحيوية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل السمك المشوى في الفرن بالزيت والليمون

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان هند صبري بمهرجان أسوان

بالتاريخ واليوم| موعد عيد الأضحى المبارك.. وخمسة أيام إجازة

بالخطوات.. طريقة تحضير البسبوسة زي المحلات

فيديو

لمدة أسبوع .. سر مقاطعة البورسعيدية للأسماك

"هتخش ورايا الحمام".. الجمهور يلاحق الفنانين في زفاف نجل محمد فؤاد

بعد تراجع الأرز.. مفاجأة في سعر الكيلو بالأسواق| تغطية خاصة

بعد رصد حالات الغضب.. قرار عاجل من الحكومة بوقف تخفيف أحمال الكهرباء بهذا التوقيت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

اﻟﻤﺰﻳﺪ