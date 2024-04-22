أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري ، خلال مستهل تعاملات اليوم، الاثنين 22 ابريل 2024، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.



وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم، الاثنين الموافق 22-4-2024، في البنك الأهلي المصري كالآتي:

العملات الأجنبية في البنك الأهلي



الدولار الأمريكي شراء 48.32 جنيه، والبيع 48.42 جنيه.

اليورو شراء 51.4753 جنيه، والبيع 51.6641 جنيه.

الجنيه الإسترليني شراء 59.6849 جنيه، والبيع 60.0021 جنيه.

الدولار‏ ‏الكندي‏ شراء 35.1316 جنيه، والبيع 35.3018 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 6.8989 جنيه، والبيع 6.9248 جنيه.



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم

الكرون النرويجي شراء 4.3738 جنيه، والبيع 4.4032 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 4.4198 جنيه، والبيع 4.4458 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 52.965 جنيه، والبيع 53.2263 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 31.2225 جنيه، والبيع 31.3439 جنيه.

الدولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 30.978 جنيه، والبيع 31.2551 جنيه.



أسعار صرف العملات العربية



وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم، الاثنين 22 ابريل 2024، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم، الاثنين 22-4-2024، في البنك الأهلي المصري كالآتي:



سعر صرف العملات العربية اليوم



سجّل الدينار الكويتي للشراء 156.1985 جنيه و 157.2333 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 12.8785 جنيه و 12.9099 جنيه للبيع.



أسعار صرف العملات العربية اليوم



سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 13.1662 جنيه و 13.1834 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 126.8475 جنيه و 128.4316 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 124.2639 جنيه و 125.7662 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري



سجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 12.264 جنيه و 13.2734 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 67.6514 جنيه و 68.3319 جنيه للبيع.