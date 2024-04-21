أسعار العملات العربية في مصر.. تحرك الدينار واستقرار الريال والدرهم

يرصد “صدى البلد” أسعار العملات العربية في البنك المركزي وبنكي مصر والأهلي خلال اليوم الأحد 21 أبريل 2024 وفقا لآخر تحديثات.



أسعار العملات العربية في البنوك اليوم الأحد

البنك الأهلي

جاءت أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم الأحد في البنك الأهلي كالآتي:



ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي- أعلى العملات العربية سعرا- مقابل الجنيه المصري ليسجل 156.14 جنيه للشراء و 157.17 جنيه للبيع مقابل 157.10 جنيه للبيع سعر إغلاق الخميس الماضي ختام تعاملات الأسبوع بزيادة 7 قروش.

سعر صرف الريال السعودي

وصل سعر صرف الريال السعودي الأكثر طلبا مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في البنك الأهلي لنحو 12.87 جنيه للشراء و12.91 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في البنك الأهلي نحو 13.16جنيه للشراء و 13.18 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

سجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك الأهلي نحو 12.26جنيه للشراء و13.28 جنيه للبيع .

بنك مصر

جاءت أسعار العملات العربية خلال اليوم في بنك مصر على النحو التالي:

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم أعلى العملات العربية 156.74 جنيه للشراء و 157.17 جنيه للبيع مقابل 157.10 جنيه للبيع سعر إغلاق سعر الخميس الماضي ختام تعاملات الأسبوع بزيادة 7 قروش.

سعر الريال السعودي

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 12.88 جنيه للشراء و12.91 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 13.17جنيه للشراء و 13.18جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 12.29 جنيه للشراء و13.29 جنيه للبيع.

البنك المركزي

سجلت العملات العربية في تعاملات اليوم بالبنك المركزي وفقا لآخر تحديث :

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم بالبنك المركزي نحو 156.83جنيه للشراء و 157.34 جنيه للبيع مقابل 157.01جنيه للبيع سعر إغلاق الخميس الماضي بزيادة 33 قروش.

سعر الريال السعودي

استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم بالبنك المركزي نحو 12.88 جنيه للشراء و 12.91 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 13.15 جنيه للشراء و 13.19 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 13.24 جنيه للشراء و 13.28جنيه للبيع.

العملات العربية الأعلى عالميا

تختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر، حسب آلية العرض والطلب، ويعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا، مقارنة بالعملات الأخرى، يليه الدينار البحريني، ثم الريال العماني، والدينار الأردني، وهي ضمن العملات الأعلى عالميا.