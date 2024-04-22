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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتظام امتحانات النقل للابتدائي والإعدادي بمنطقة القليوبية الأزهرية

الامتحانات الأزهرية
الامتحانات الأزهرية

ساد الهدوء والنظام لجان امتحانات الصفوف الرابع والخامس الابتدائي، والأول والثاني الإعدادي بمعاهد منطقة القليوبية الأزهرية في يومها الثالث.


بدأت الامتحانات يوم السبت الماضي، مع انتظام أعمال اللجان والتصحيح، ومتابعة مستمرة لسير الامتحانات والتصحيح وفق توجيهات فضيلة الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية.


وتفقد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، سير الامتحانات بمعهدى العمار الابتدائى و الإعدادي، كما تفقد أعمال الكنترول وتوزيع الأعمال على العاملين بكل معهد، ولجان الامتحان، وأكد الطلاب أن الأسئلة من المقرر وفى المستوى، ولم يتم رصد شكوى من الامتحانات.
وفي نهاية الزيارة، التي رافق فيها الشيخ سعيد أحمد  خضر، موجه الإدارة، وشيخى المعهدين، أكد أهمية الالتزام بجميع التعليمات الخاصة بالامتحانات والتي سبق مناقشتها مع شيوخ المعاهد، وتوفير الهدوء اللازم للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

الابتدائي القليوبية القليوبية الأزهرية لجان امتحانات الصفوف رئيس الإدارة المركزية

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