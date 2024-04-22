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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لمنع خطاب الكراهية

الجامعة العربية تعقد اجتماعا للجنة الخبراء لدراسة مشروع القانون العربي الاسترشادي

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

تعقد إدارة الشؤون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية،  الاجتماع الخامس للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول الأعضاء لدراسة "مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية" المقرر عقده يومي 23-24 أبريل 2024 بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.


ويناقش الاجتماع مواد مشروع " القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية"، والذي اقترحته وزارة العدل بدولة الكويت، ومن المرجح أن يتم الانتهاء من الصيغة النهائية للمشروع في هذا الاجتماع.
 

وأفادت وزير مفوض د. مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية ان انعقاد هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته العادية (39) بتاريخ 16/10/2023، والذي نص على " عقد اجتماع آخر للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لدارسة " مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية" في ضوء ملاحظات وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية" 
 

وسيشارك في هذا الاجتماع خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية. 

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