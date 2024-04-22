عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ملابس لافتة.. ياسمين عز تستعرض جمالها| شاهد

ياسمين عز
ياسمين عز

شاركت الإعلامية ياسمين عز، متابعيها فيديو جديدا لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. 

txt

ملابس تكشف رشاقتها.. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا| شاهد

txt

كاجوال لافت.. درة تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

وتألقت ياسمين عز، مرتدية بلوزة أنيقة وبسيطة باللون الذهبي اللامع ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين عز، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. 

كما اختارت ياسمين عز، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت. 

وإليكم فيديو ياسمين عز

https://www.instagram.com/reel/C6D8bRWoPcP/?igsh=ZTMxMmU4bHJ1ZGJ3

ياسمين ياسمين عز فيديو ياسمين عز إطلالات ياسمين عز اخبار ياسمين عز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضامنا مع المقاطعة.. محافظ بورسعيد يرفض دخول سوق السمك لحين خفض الأسعار

رفع أسعار سجائر ميريت ومارلبورو وإل آند إم

بالأرقام .. خبير يكشف مفاجأة عن مخزون سد النهضة

ابعد عن شيكابالا .. ناقد رياضي يحذر إبراهيم سعيد في منشور مثير

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

قرار عاجل من المحكمة في مقتل الإعلامية شيماء جمال .. تفاصيل

ملابس عشرينات .. إلهام شاهين ببنطلون ضيق يثير الجدل بالسوشيال ميديا

بالمايوه.. مي كساب تثير الجدل في العوامة

موضوعات متعلقة

ملابس تكشف رشاقتها.. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا| شاهد

بالخطوات.. طريقة تحضير البسبوسة زي المحلات

كاجوال لافت.. درة تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

حقيقة أم كذب.. أبلة فاهيتا تثير الجدل بموعد حفل زفافها

ماذا يحدث للجسم عند تناول الذرة 3 مرات في الأسبوع؟

وصفة سهلة.. طريقة تحضير أم الشعور

بالبيجامة.. شيرين رضا تخطف الأنظار بفيديو جديد

لوك غير معتاد.. درة تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

ترشيحاتنا

نصر سالم: 26 مليار دولار إغراء من أمريكا لإسرائيل لمنع إشعال المنطقة

جيش الاحتلال يشن غارات جوية على عناصر حزب الله في لبنان

أستاذ علوم سياسية: الأكاذيب الإسرائيلية تهدف للتشويش على الموقف المصري تجاه فلسطين

مقبرة جماعية في غزة.. الخارجية: مؤسف انتهاك القيم الإنسانية بهذه الفجاجة

بعد هاليفا.. استقالة مسئول كبير في الجيش الصهيوني

الكرملين يكشف موقف روسيا الرسمي من التسوية في أوكرانيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس لافتة.. ياسمين عز تستعرض جمالها| شاهد

شريهان تبهر متابعيها بفستان لافت| شاهد

فستان مجسم.. رانيا يوسف تصدم متابعيها بصور جريئة

طريقة تحضير عرق اللحمة بوصفة مميزة

فيديو

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

متشتريش دلوقتي| الغرف التجارية تؤكد انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية في هذا الموعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ