ملابس لافتة.. ياسمين عز تستعرض جمالها| شاهد

شاركت الإعلامية ياسمين عز، متابعيها فيديو جديدا لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت ياسمين عز، مرتدية بلوزة أنيقة وبسيطة باللون الذهبي اللامع ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين عز، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ياسمين عز، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.

وإليكم فيديو ياسمين عز

https://www.instagram.com/reel/C6D8bRWoPcP/?igsh=ZTMxMmU4bHJ1ZGJ3