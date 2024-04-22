محافظ المنيا يشدد على تكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز ومدن المحافظة، باستمرار تنفيذ الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، وذلك ضمن خطة المحافظة للحفاظ على البيئة ، إلى جانب تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بما يحقق رضا المواطن المنياوي، بكافة المراكز والقري، مشدداً على انتظام ورديات النظافة، ورفع التراكمات أولا بأول وعدم السماح بوجود أي تراكمات مع التركيز على المحاور الرئيسية والطرق المؤدية للمساجد، والأماكن الحيوية .

وقامت مراكز المنيا- مطاي - بنى مزار بحملات للنظافة حيث نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات لرفع المخلفات الصلبة والقمامة بالأحياء والشوارع الرئيسية وكورنيش النيل بالمدينة ومن داخل المسرح الرومانى ومتابعة أعمال قص وتهذيب وتقليم الأشجار بالكورنيش، إلى جانب رفع مخلفات القمامة من قرى نزلة حسين والبرجاية وبني أحمد الغربيه وطوخ الخيل وبني محمد سلطان ونقلها إلى الظهير الصحراوي حفاظاً على صحة المواطنين و للحد من انتشار الأمراض و الفيروسات وفى مركز مطاي تواصل حملات النظافة اليومية بقرى منبال- بردنوها- ابوان - مرزوق وتم تمهيد وتسوية الطرق الرئيسية، فضلا عن متابعة نظافة الشوارع الرئيسية والأحياء والميادين وكورنيش المدينة ورفع المخلفات من طريق مصر أسوان الزراعي ونظافة مدخل مطاي الشمالي والجنوبي وتم رفع القمامة من نقط تجميعها ونقلها للمقالب العمومية .

و في مركز بنى مزار، استمرت حملات النظافة المكبرة بأحياء مدينة والقرى التابعة حيث تم رفع المخلفات من شوارع والأحياء الرئيسية والفرعية وأماكن تجمعات القمامة بقرى أبو جرج -شلقام -الحسينية -الفاروقية -أعطو- نزلة عمرو- السلام- الجندية - القيس - بنى صامت – السعدية- أبو العباس -ابطوجة -عزبة ذكى - صندفا - البهنسا – سيوه وامام المساكن وعلى الطرق ومداخل القرى للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والبيئة وللحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى ، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتسوية وتمهيد الطرق بشوارع لتحسين حركة السير أمام المواطنين، إلى جانب تفريغ صناديق القمامة ونقاط التجميع وتوابعها ورفع نواتج التطهير بترعة درويش حفاظاً على الصحة العامة .

وفى ذات السياق، كثفت مراكز أبوقرقاص- ديرمواس حملات النظافة ففى مركز أبوقرقاص نفذت الوحدة المحلية حملات النظافة بشوارع قرى المركز ، حيث رفع تجمعات القمامة والمخلفات ونقلها إلى المقلب العمومى إلى جانب تمهيد وتسوية الطرق ،وذلك لإظهار الجانب الجمالي للقرى التابعة للمركز وخلق هوية بصرية مميزة ، وفى مركز ديرمواس شنت الوحدة المحلية حملة لمتابعة أعمال النظافة بقرى دلجا – نزلة بدرمان – بنى حرام – تل بنى عمران – كفر خزام و تمهيد وتسوية الطريق الدائري والمدخل الجنوبي للمدينة، ورفع المخلفات الصلبة من الشوارع و الميادين، وذلك لخلق بيئة صحية ونظيفة للمواطنين.