دعاء مستجاب لكل شيء.. 50 كلمة رددها في أول الأيام البيض من شوال

يكثر البحث عن دعاء مستجاب لكل شيء، خاصة في أول الأيام البيض من شوال، ومع كونك من الحريصين على صيام الأيام البيض والست من شوال، احرص على أن تردد دعاء مستجاب لكل شيء، فربك سبحانه وتعالى القائل في محكم التنزيل:«وقال ربكم أدعوني أستجب لكم».

دعاء مستجاب لكل شيء

دعاء مستجاب لكل شيء

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ .اللَّهُمَّ لك أسلمتُ، وعليكَ توكَّلتُ، وبك آمنْتُ، وإليك أنَبْتُ، وبك خاصمتُ وإليكَ حاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.

اللَّهُمَّ لك الحَمْدُ كُلُّهُ، وإلَيْك يَرْجِعُ الأمْرُ كُلُّهُ، عَلانِيَتُهُ وسِرُّهُ، فَحَقٌّ أنْتَ أنْ تُعْبَد، وحَقٌّ أنْتَ أنْ تُحْمَد، وأنْتَ على كُلِّ شَيْءٍ قَديْر، اللَّهُمَّ لك الحَمْدُ كالَّذِي تَقُولُ، وخَيْرًا مـِمَّا نَقُولُ، اللَّهُمَّ لك الحَمْدُ كَمَا حَمِدْتَ نَفْسَك، اللَّهُمَّ لك الحَمْـدُ أَكْمَلُهُ، ولك الثَّـنَاءُ أجْمَلُهُ، ولك القـَوْلُ أبْلَغُهُ، ولك العِلْمُ أحْكَمُهُ، ولك السُّلْطَانُ أقْوَمُهُ، ولك الجَلالُ أعْظَمُهُ. الحمدُ لله حَمْدًا كثِيرًا طَيبا مبَارَكًا فيه، الحمدُ لله الذِي لا يُرْجَى إلا فَضْلُه.

اللَّهُمَّ لك الحَـمْدُ حَتَّى تَرْضَى، ولك الحَـمْدُ إذَا رَضِيْتَ، ولك الحَمْدُ بَعْدَ الرِّضَا، اللَّهُمَّ لك الحَمْدُ كما يَنْبَغِي لِجَلالِ وجْهِك، وعَظِيْمِ سُلْطَانِك، اللَّهُمَّ لك الحمْدُ حَمْدًا يمْلأُ المِيْزان.

اللَّهُمَّ لك الحمْدُ على ما أعْطَيْتَ ومامَنَعْت، وما قَبَضْتَ وما بَسَطْـتَ، اللَّهُمَّ لك الحَمْدُ في السَّرَّاءِ والضَّرَّاءِ، ولك الحمْدُ في الـشِّدَّةِ والرَّخَاءِ، ولك الحمْدُ على حِلْمِك بَعْدَ عِلْمِك، ولك الحمْدُ على عَفْوك بَعْدَ قُدْرتِك، الحمْدُ لله في الأُوْلى والآخِرَة.

سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالى جَدُكَ وَلا إِله غَيْرُكَ، أَنتَ الأولُ فَليسَ قَبْلُكَ شَيءٌ، وَأنتَ الآخِرُ فَليسَ بَعْدُكَ شَيءٌ، وَأنتَ الظَاهِرُ فَليسَ فَوقَكَ شَيءٌ، وَأنتَ البَاطِنُ فَليسَ دُونَكَ شَيءٌ، ليسَ كَمِثلكَ شَيءٌ وَأنتَ السَمِيعُ البَصِير. يا منْ خَلقَ فسَوَّى، وقدَّر فَـهَدَى يَا مَنْ أَمَاتَ وأَحْيَا، وَأَضْحَكَ وَأَبْكَى يَا مَنْ خَلقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَر والأُنْثَى، يَا مَنْ يَعْلَمُ السِّرَ وَأَخْفَى، يَا مَنْ لَهُ الأسْمَاءُ الحُسْنَى.

اللَّهُمَّ يا حَيُّ يا قّيُّوم، يا ذا الجَـلالِ والإكْرَامِ والعَظَمَةِ وَالسُلطَان، يا أرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ يا واسِعَ الكَوْنِ بِرحْمَتِك، يا شَامِلَ الخَلْق بنعمتك، سَألْنَاكَ ربنا تَذَلُّلاً، فَأَعْطِنَا تَفَضُّلاً واسْتَجِبْ لَنا تَكَرُّمًا. اللَّهُم َإني ادَعَوْك دُعَاءَ مَنْ يَرْجُوك وَيَخْشَاك، ويَبْتَهِلُ إلَيْك ابْتِهَالَ منْ لَمْ يَخْطُرْ بِبَالِهِ سِوَاك، ورَحْمَتُكَ تَسَعُ منْ أطَاعَكَ ومَنْ عَصَاك، اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنِي خَيرَ مَا عِندَكَ بِشر وسُوءِ مَا عِندِي.

دعاء مستجاب لكل شيء

اللـهم اهـدِنا فيمَن هـديت، وعافـِنا فيمـَن عافـيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقِـنا شـر ما قضيت، إنك تقضي ولا يـُقضى عليك، اٍنه لا يذل مَن واليت، ولا يعـِـزُ من عاديت، تباركت ربنا وتعـاليت، لك الحمد على ما قـضيت، ولك الشكر على ما أعـطيت، نستغـفـُرك اللـهم من جميع الذنوب والخطـايا ونتوب اٍليك.

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معـصيتك، ومن طاعـتك ما تبلّـغـُـنا به جنتَـك، ومن اليقـين ما تُهـّون به عـلينا مصائبَ الدنيا، ومتـّعـنا اللهم بأسماعنا وأبصارِنا وقـواتـِنا ما أبقـيتنا، واجعـلهُ الوارثَ منـّا، واجعـل ثأرنا على من ظلمنا، وانصُرنا على من عادانا، ولا تجعـل مصيبـتَـنا في ديـننا، ولا تجعـل الدنيا أكبرَ هـمِنا، ولا مبلغَ علمِنا، ولا اٍلى النار مصيرنا، واجعـل الجنة هي دارنا، ولا تُسلط عـلينا بذنوبـنا من لا يخافك فينا ولا يرحمـنا.

اللـهم أصلح لنا ديـنـَنا الذي هـو عـصمةُ أمرِنا، وأصلح لنا دنيانا التي فـيها معـاشُنا، وأصلح لنا آخرتـَنا التي اٍليها معـادنـا، واجعـل الحياة زيادةً لنا في كل خير، واجعـل الموتَ راحةً لنا من كلِ شر.

الـلهم إنا نسألـُـك فعـلَ الخيرات، وتركَ المنكرات، وحبَ المساكين، وأن تغـفـر لنا وترحمنا وتتوب علينا، واٍذا أردت بقـومٍ فـتنةً فـتوَفـنا غـير مفـتونين، ونسألك حبَـك، وحبَ مَن يُحـبـُـك، وحب عـملٍ يقـربنا اٍلى حـبـِك.

اللهم اغـفـِر لنا وارحمـنا، وأعـتـق رقابنـا من النـار. اللـهم تـقبـل منـا اٍنك أنت السميـع العـليم، وتُب علينا اٍنك أنت التواب الرحيم.

اللهـم أحـسِـن عاقبتنا في الأمـور كلـها، وأجـرِنا من خِـزي الدنيا وعـذاب الآخـرة، اللهـم اٍنا نسألك اٍيمانـًا كاملاً، ويقـينـًا صادقـًا، وقـلبًا خاشعًا ولسانًا ذاكرًا وتوبة نصوحة، وتوبة قبل الموت، وراحة عند الموت، والعـفـو عـند الحساب، ونسألك الجنةَ ونعـيمَها، ونعـوذ بك من النار.

اللـهم اٍنا نسألـُك موجباتِ رحمتـِك، وعـزائمَ مغـفرتك، والغـنيمةَ من كل بـِر، والسلامة من كل اٍثم، والفوزَ بالجنة، والنجاة من النـار، يا ذا الجلال والاكـرام. اللهم اغـفـر لنا ذنوبنا، ووسـّع لنا خُـلُــقـنا، وطيّب لنا كسـبنا، وقنـِّعـنا بما رزقـتنا، ولا تـذهِب قـلوبـَـنا اٍلى شيء ٍ صرفـتَـه عـنـّـا.

اللـهُم اٍنا نعـوذ بك أن نَضِـل أو نـُضَـل، أو نَـزِل أو نُــزَل، أو نَجهـل أو يُجهَل علينا، أو نظـلِم أو نـُـظـلم. اللهُـم اٍنا نسألك عـيشةً نقـيةً، وميتةً سويةً، ومـَرَداً غـير مخـزٍ ولا فـاضِـح.

دعاء مستجاب لكل شيء

دعاء مستجاب لكل شيء

اللـهم رضِـّنا بما قضيت لنا، وعافنا فيما أبقـيت، حتى لا نُحِب تعجـيلَ ما أخّـرت، ولا تأخير ما عجّـلت. اللـهُم اٍنا نعـوذ ُ بك من زوال نعـمتِك، وتحـوّل عافيتـِك، وفَجأةِ نِقـمتـِك، وجميعِ سَخطـِك. اللـهم اٍنا نعـوذ ُ بك من يومِ السوء، ومن ليلةِ السوء، ومن ساعةِ السوء، ومن صاحبِ السوء، ومن جـار السوء.

اللـهم اٍنـا عـبيدُك، بنو عبيدك، بنو اٍمائك، نواصِـينا بيدك، ماضٍ فـينا حُكمك، عـدلٌ فينا قضاؤك، نسألك بكلِ اسم هـو لك، سمّيتَ به نفـسَـك، أو أنزلتـَهُ في كتابك، أو عـلّمته أحـداً من خلقـِك، أو استأثرت به في عـِلم الغـيبِ عندك، أن تجعـل القرآن ربيعَ قلوبنا، ونورَ صدورنا، وجَلاء حُـزننا، وذهاب هـمِنا وغـمِنا.

اللهم أعـنـا على ذكـرك وشكـرك وحـسن عـبادتك. اللهم اٍنا نسألك من خير ما سألك منه محمد – صلى الله عليه وسلم – ونعـوذ بك من شر ما استعـاذ منه نبيك محمد – صلى الله عليه وسلم – وأنت المستعان وعـليك البلاغ ولا حول ولا قـوة اٍلا بالله.*

اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما عـلِمنا منه وما لم نعـلم، ونعـوذ بك من الشر كلـِّه عاجـله وآجله ما علمنا منه وما لم نعـلم، ونسألك الجنة، وما يقـرب اٍليها من قـولٍ وعـملٍ ونعـوذ بك من النار، وما يقـرب اٍليها من قـولٍ وعـمل.

اللهم اٍجعـل في قـلوبـِنا نورا، وفي أبصارِنا نورا، وفي أسماعِـنا نورا، وعـن أيماننا نورا، وعـن يسارنا نورا، وفـوقـنا نورا، ومن تحـتـنا نورا، وأمامنا نورا، وخلفـنا نورا، واجعـل لنا نورا.

اللهـم يا مقـلّب القـلوب، ثبـّت قلـوبَـنـا عـلى دينـك. اللـهم فـارجَ الهَـم، كاشِـف الغـم، ومجيب دعـوة المضطرين، رحمنَ الدنيا والآخـرة ورحيـمَهُمـا نـسألك أن ترحمَـنـا، فارحمنـا برحمـةٍ تـُـغـنيـنـا بها عـن رحمةِ مَن سِـواك.

اللهم انا نعـوذُ بك من عـملٍ يُخزينا، ونعـوذُ بك من صاحبٍ يؤذيـنا، ونعـوذُ بك مِن أملٍ يـُـلهينا، ونعـوذ بك من فـقـر يُـنسينا، ونعـوذ بك من غِـنى يُـطغـينا.

دعاء مستجاب في الحال

اللهم احفـظـنا بالإسلام قائمـين، واحـفـظـنـا بالإسلام قاعـدين، واحفـظـنا بالإسلام راقدين. اللهم انا نسألك من كل خـير خزائنه بيدك، ونعـوذ بك من كل شر خزائنه بيدك.

اللهم إنا نعـوذ بك من الهَم والحَـزَن ونعـوذ بك من العـجز والكسل ونعـوذ بك من الجبن والبخـل، ونعـوذ بك من غـَلَبة الدَين وقهر الرجال. اللهم انا نعـوذ بك من عـذاب القبر، ونعـوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعـوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعـوذ بك من المأثم والمغـرم.

اللهم انا نسألك خشيتك، في الغـيب والشهادة، ونسألك كلمة الحـق في الغـضب والرضى، ونسألك القـصد في الفقر والغـنى، ونسألك نعـيمًا لا ينفـد ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضى بعـد القـضاء، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق الى لقائك.

اللهم آتِ أنفسـنا تـقـواهـا، وزكّـها أنت خـيرُ من زكّاها، أنت ولـيّها ومـولاها. اللهم انا نعـوذ بك من عـلمٍ لا ينفع، ومن قلبٍ لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعـوة لا يُستجاب لهـا.

اللهم انا نسألك الهـدى والتُـقى، والعـفاف والغـنى اللـهم انا نسألك العـفـو والعـافية، في الدين والدنيا والآخـرة اللهم اغـفـر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات الأحـياء منهم والأموات برحـمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قـيوم لا اله الا أنت سبحانك، اٍنّـا كُـنا من الظـالمين.

اللـهم اغـفر لنا خطيئاتنا وجهـلنا واسرافـنا في أمرنا اللهم اغـفر لنا جـِدنا وهـزلنا وخطـأنا وعمدنا وكـل ذلك عـندنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انا نعـوذ بمعافاتك من عـقـوبتك ونعـوذ برضاك من سخـَطِــك ونعـوذ بك منك اللهم لا نـُحصي ثناءً عـليك أنت كما أثنيتَ عـلى نفسك. اللهم اغـفـر لنا ذنـبنا، وثـقـّـل ميزاننا، اللهم إنك تعـلم سرنا وعلانيتنا، فأقـبل معـذرتنا. وتعـلم حاجتنا، فاعـطِـنا سؤالنا، وتعـلم ما في في نفـوسنا، فاغـفِـر لنا ذنوبنا.

اللهم أحيني على سنة نبيك وتوفني على ملته، اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة، وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني، وارفع درجاتي، وتقبل صلاتي، واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العلا من الجنة.

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ. رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.

اللهم احفظ لي أولادي ووفّقهم لطاعتك، وبارك لي فيهم.

اللهم اجعلهم هداةً مهتدين غير ضالين ولا مضلّين.

اللهم حبّب إليهم الإيمان وزيّنهُ في قلوبهم، وكرّه إليهم الكُفر والفسوق والعصيان.

اللهم اجعلهم حفظةً لكتابك، ودعاةً ومجاهدين في سبيلك.

اللهم اغفر ذنوبهم، وطهّر قلوبهم، وحصّن فروجهم، وحسّن أخلاقهم، واملأ قلوبهم نورًا وحكمةً.

اللهم اجعلهم من الذاكرين والمذكورين، وعلّق قلوبهم بطاعتك.

اللهم افتح عليهم فتوح العارفين، وارزقهم الحكمة والعلم النافع، وزيّن أخلاقهم بالحلم، وأكرمهم بالتقوى، وجمّلهم بالعافية.

اللهم ارزقهم حُبّك وحبّ كلّ عملٍ يقرّبهم إلى حُبّك.

اللهم اجعلهم ممّن تواضع لك فرفعته، واستكان لهيبتك فأحببته، وتقرّب إليك فقرّبته، وسألك فأجبته.

اللهم اكفهم بحلالك عن حرامك، وأغنهِم بفضلك عمّن سواك.

اللهم جنّبهم رفقاء السوء والزنا والخمر، وسلّمهم من العلل والأوبئة والآفات.

اللهم أنبتهم نباتًا حسنًا يا ذا الجلال والإكرام اللهم سلّمهم من شرّ الأشرار آناء الليل وأطراف النهار، اللهم عافهم في أبدانهم وعافهم في أنفسهم ودينهم ودنياهم وأخلاقهم.

اللهم جنّبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم ربّ الأرباب ربِّ لي صغيرهم، وقوّي لي ضعفيهم، وعافيهم في أبدانهم وأسماعهم وأبصارهم وأنفسهم وجوارحهم. اللهم أشدد بهم عضدي، وكثّر بهم عددي وأعنّي بهم على قضاء حاجتي.

اللهم اجعلهم لي محبين، وعليّ مقبلين مستقيمين مطيعين، غير عاصين ولا عاقّين ولا خاطئين، وأعنّي على تربيتهم وتأديبهم وبرهّم، واجعلهم لي قرة عينٍ في الدنيا والآخرة، وأعذني وذريتي من الشيطان الرجيم يا أرحم الراحمين.

اللهم أعـزّ الاسلام والمسلمين، ودمّـر أعـداء الدين، واخذل مَن خـذل الدين، اللهم فـُـك قـيـد أسرانا وأسرى المسلمين برحـمـتك يا أرحـم الراحـمـين.

اللهم اغـفر لموتى المسلمين الذين شهـِـدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة، وماتوا على ذلك، اللهم اغـفر لهُم وارحمهم، وعافهم واعـفُ عـنهم، وأكرِم نزلهم، ووسّـع مُدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبَـرَد ونقـّهم من الخطايا كما نقـّيت الثوب الابيض من الدنَس، وابدِلهم دارًا خيراً من دارهم، وأزواجـاً خيراً من أزواجهم، وأدخلهم الجنة وأعزهم من عـذاب القـبر ومن عـذاب النار وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا الى ما صاروا اٍليه.

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ

رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ