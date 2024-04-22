صحة غزة: نحذر من تنفيذ الاحتلال لوعوده باجتياح رفح

حذرت السلطات الصحة في قطاع غزة، اليوم الإثنين، من أن تنفيذ الاحتلال لوعوده باجتياح محافظة رفح جنوب قطاع غزة يعني القضاء على القليل المتبقي من منظومة العمل الصحي وحرمان السكان من أي خدمات صحية وتعرض المئات للخطر نتيجة لهذا الأمر.

وقالت وسائل الإعلام الفلسطينية، اليوم الإثنين، إن طواقم الإنقاذ والإسعاف في قطاع غزة، انتشلت جثامين 283 شهيدا من ثلاث مقابر جماعية من مجمع ناصر الطبي، بعد انسحاب الاحتلال من مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن طواقم الإنقاذ والإسعاف انتشلت اليوم جثامين 73 شهيدا من مقبرة جماعية بمستشفى ناصر الطبي، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للشهداء الذين عُثر على جثامينهم حتى الآن إلى 283 شهيدا.

ولفتت إلى أن الجثامين تعود أغلبيتها لفلسطينيين من مختلف الفئات والأعمار، وقتلتهم قوات الاحتلال أثناء اقتحامها للمجمع، ودفنتهم بشكل جماعي داخله.

وأكدت أن العدد الأكبر من الشهداء من ضحايا المقابر الجماعية واقتحام المستشفيات، من النساء والأطفال، إذ تتعمد قوات الاحتلال جرف عشرات الجثث ودفنها قبل انسحابها من أي منطقة في القطاع.