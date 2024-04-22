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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المؤبد لتشكيل عصابي يتاجر بالمواد المخدرة والأسلحة النارية في القليوبية

حبس المتهمين
حبس المتهمين

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، بالسجن المؤبد لصنايعى وكهربائى لتكوينهم تشكيل عصابى مع آخر وإتجارهم في المواد المخدرة، وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.


وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6154 لسنة 2023 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 2661 لسنة 2023 حصر كلى شمال بنها، أن المتهمين "حسن ع ح"، 60 سنة، صنايعى دوكو سيارات ومقيم بقرية طحانوب بشبين القناطر، و "سعيد س س"، 33 سنة، كهربائي، ومقيم كفر طحا بشبين القناطر، و"محمود م ع"، 39 سنة، بدون عمل، ومقيم بالقصاصاين بالإسماعيلية، لأنهم في 14 / 3 / 2023 بدائرة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، قاموا بتأليف تشكيل عصابي غرضها الإتجار في الجواهر المخدرة على النحو المبين بالتحقيقات.


وتابع أمر الإحالة، أنهم أحرزوا وحازوا جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرزوا وحازوا جوهراً مقدراً "نبات الحشيش الجاف" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرزوا وحازوا جوهر مخدرا (حشيش) بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الإستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.

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