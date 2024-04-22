برلمانية: التأمين الشامل أحد أهم إنجازات قطاع الصحة في عهد الرئيس

أكدت الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، على أهمية توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإسراع في إدخال محافظات جديدة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الشأن.

وأكدت " نبيه" أن التأمين الصحي الشامل هو أحد أهم الإنجازات في قطاع الصحة التي شهدتها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، حيث أن هناك حكومات متعاقبة فشلت في تطبيق منظومة التأمين الصحي.

واكدت " نبيه" أن هذه التوجيهات تأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى حياة المواطنين، من خلال تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل لتشمل جميع محافظات الجمهورية.