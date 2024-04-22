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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فرقة عبدالحليم نويرة تتغنى بأعمال عبدالوهاب على المسرح الكبير بالأوبرا

عبد الوهاب
عبد الوهاب

تحتفى دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد بموسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب خلال حفل فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية المقام بقيادة المايسترو أحمد عامر في الثامنة مساء الخميس 25 أبريل على المسرح الكبير.

ويتضمن البرنامج، الذي يأتي استمرارا لخطة الثقافة المصرية الهادفة لتخليد رموز وأعلام الموسيقى والغناء، باقة من مؤلفات النهر الخالد التى شكلت جزء من وجدان المجتمع المصرى والعربى بالإضافة الى مختارات من الاعمال الغنائية التى قدمها فى افلامه ، الى جانب موسيقى انده عليك بالحب - قصيدة الجندول .. اداء آيات فاروق ، رحاب عمر ، أحمد عبد الكريم ، فرح الموجى ومحمد حسن ، كما يلعب عازف التشيللو الدكتور عماد عاشور  صولوهات لحن بفكر في اللي ناسينى .

يذكر أن الموسيقار محمد عبد الوهاب ولد فى 13 مارس بحي باب الشعرية بالقاهرة ويعد أحد أعلام الموسيقى العربية، لقب بعدة ألقاب منها موسيقار الأجيال والنهر الخالد، عمل كملحن ومؤلف موسيقى وممثل سينمائى، بدأ حياته الفنية مطرباً بفرقة فوزى الجزايرلى عام 1917 وفى عام 1920 درس الة العود بمعهد الموسيقى العربية بعدها بدأ العمل في السينما عام 1933 وفى الإذاعة عام 1934.

وارتبط الموسيقار محمد عبد الوهاب بأمير الشعراء أحمد شوقى بعد أن وضع الحان للعديد من قصائده غنى معظمها بصوته ، تعاون معه العديد من المطربين المصريين والعرب منهم أم كلثوم، ليلى مراد، عبد الحليم حافظ، نجاة، فايزة أحمد، وردة، فيروز، أسمهان وطلال مداح.

ورحل عن عالمنا فى 4 مايو 1991 بعد أن أثري الحياة الموسيقية بأعماله الفنية التى مازالت تحيا فى وجدان الشعب المصرى والعربى.

حفل عبد الوهاب بالأوبرا
حفل عبد الوهاب بالأوبرا
حفل عبد الوهاب بالأوبرا
حفل عبد الوهاب بالأوبرا
حفل عبد الوهاب بالأوبرا
حفل عبد الوهاب بالأوبرا
حفل عبد الوهاب بالأوبرا
حفل عبد الوهاب بالأوبرا
حفل عبد الوهاب بالأوبرا
حفل عبد الوهاب بالأوبرا
حفل عبد الوهاب بالأوبرا
حفل عبد الوهاب بالأوبرا
حفل عبد الوهاب بالأوبرا
حفل عبد الوهاب بالأوبرا
حفل عبد الوهاب بالأوبرا
حفل عبد الوهاب بالأوبرا
أحمد عامر أحمد عبد الكريم الدكتورة لمياء زايد المايسترو أحمد عامر الموسيقار محمد عبد الوهاب ايات فاروق حفل فرقة عبد الحليم نويرة عبد الحليم نويرة

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