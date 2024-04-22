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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد زواجها 3 مرات.. رانيا يوسف تعلن عن قصة حب جديدة

رانيا يوسف
رانيا يوسف

أعلنت الفنانة رانيا يوسف، دخولها في قصة حب جديدة الفترة الحالية، وذلك بشكل خاص لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC"، في حلقة اليوم التي تقدمه الإعلاميتان إيمان عزالدين، ومنى عبدالغني.

وقالت رانيا يوسف "الآن احنا في حالة إعجاب متبادل، وهو متواضع جدًا مكافح جدًا، بحترمه جدًا، وهو مطلق، وله ابن، وهو صديق كويس لطليقته، وهو أكبر مني بأربع سنوات، فأنا لا اؤمن بفرق السن".

وبسؤالها عن المواصفات التي ترفضها في الرجل الذي سترتبطه به، قالت "أرفض البخل في الرجل لأنه يعني البخل في الوقت، المسئولية، العواطف والماديات وأرفض الرجل الذي يهتم بالمظاهر الخادعة".

وعن تفاصيل حفل الزفاف، قالت: "لا مش هاعمل فرح، انا بكره فساتين الفرح، وبكره كل التقاليد بتاعت الافراح".

وبسؤالها عن موضوع تطرق له البرنامج بشأن البحث عن ماضي الشريك، وهل تبحث رانيا يوسف، عن ماضي شريكها، قالت: "إحنا قافلين باب السؤال على شريك الماضي".

وتطرقت رانيا يوسف عن الانتقادات الخاصة لها في بعض الأحيان بشأن إطلالتها الجريئة، قالت: "مش بسمع لأي انتقادات عن لبسي، ده ذوقي وهفضل كده ومش هتغير عشان حد".

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