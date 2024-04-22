محافظ البحر الأحمر يستقبل السفيرة الأميركية لبحث فرص الاستثمار السياحي والتنموي

استقبل محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، اليوم الاثنين، وفد رفيع المستوى برئاسة السفيرة هيرو مصطفى جارج ، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى مصر، من أجل بحث سبل التعاون المشترك، وذلك في ديوان عام المحافظة بمدينة الغردقة.

ورحب محافظ البحر الأحمر بالسفيرة الأميركية والوفد المرافق لها، مؤكداً أن اللقاء شهد بحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين على مختلف المستويات وبشكل خاص على المستوى السياحي ، بالإضافة إلى مناقشة فرص الاستثمار السياحي، والتطرق إلى عدد من مشروعات التنمية المستدامة التي يمكن إقامتها بالتعاون مع جمعية الحفاظ على البيئة " هيبكا "، مع التركيز على تنمية الجنوب.

وأجرى الوفد زيارة للجنوب تفقد خلالها عدد من المشروعات وتحديداً في مدينة مرسى علم، حيث أشادوا بهذه المشروعات، كما تباحث الطرفان في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية التعاون الثنائي في مواجهة التحديات الأمنية والإنسانية في المنطقة.

وأعربت السفيرة الأمريكية عن تقديرها لجهود مصر في تعزيز الاستقرار والتنمية في منطقة البحر الأحمر، مؤكدة التزام الولايات المتحدة بدعم مصر في هذا السياق.

واستعرض محافظ البحر الأحمر، خلال اللقاء، مؤشرات الحركة السياحية الوافدة بصفة عامة ومن السوق الأمريكي بصفة خاصة، مؤكداً أن الحركة السياحية الوافدة من السوق الأمريكي قد حققت هذا العام رقماً قياسياً.

كما تطرق للحديث عن الجهود التي تبذلها الدولة بتوجيهات من القيادة السياسية المصرية لدعم صناعة السياحة في مصر والنهوض بها، منوهاً بحزمة الحوافز التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية بما يساهم في استيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين الوافدين لمصر حيث تهدف الدولة إلى الوصول بأعداد السائحين إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

ولفت إلى أن تحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي استعرضها خلال اللقاء.

أشار اللواء عمرو حنفي، خلال اللقاء، إلى الدعم الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم جهود الدولة في التنمية المستدامة والنهوض بالاقتصاد القومي، مؤكداً أن الدولة بذلت مجهودا كبيرا خلال السنوات الماضية ووضعت مخطط استراتيجي جديد لتطوير مدينة الغردقة، وتحقق النجاح في وقت قياسي في الانتهاء من إنشاء وافتتاح العديد من المشروعات التنموية والخدمية والسياحية التي جعلت الغردقة تنافس المدن العالمية، وأبرزها افتتاح حلقة السمك بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد، وعملية تطويرها جاءت لتقديم جميع الخدمات اللوجستية داخلها، حيث جرى تطويرها على أعلى مستوى وبكفاءة عالمية لتناسب طبيعة المنطقة، وخاصة لموقعها المتميز بين مارينا الغردقة السياحى ومسجد الميناء الكبير، وشملت أعمال التطوير إنشاء منطقة خدمات كاملة داخل السوق، لتوفير الخدمة كاملة للمواطنين الوافدين عليها، مثل محال بيع الخضروات، وأفران للأسماك ومحال لتنظيفها، وتزويدها بكل الإمكانات والخدمات اللوجيستية، بالإضافة إلى منطقة انتظار للسيارات وتجهيز أماكن لتناول الطعام داخلها ، حيث تعد من أهم المزارات السياحية في الغردقة، وأكثر مكان يزوره السياح بمفردهم لأكثر من مرة، لمشاهدة الأسماك المختلفة التي يتم اصطيادها من البحر الأحمر.

كما أوضح المحافظ ، انه من أبرز المشروعات التي جرى انجازها وافتتاحها أيضاً ، طريق مطار الغردقة الدولي ، وتضمنت الأعمال إنارة وتشجير وتطوير الطريق والجزر الوسطى به، حيث جرى إعادة تخطيطه وتطويره للقضاء على العشوائية التي كانت به وتغييره بشكل جذرى ليشمل ممشى سياحي تتخلله "كافيهات" وأماكن للجلوس ونافورة وكوبري للمشاة وغيرها من الخدمات الأخرى بالإضافة الي إعادة رصف الطريقين الموجودين على جانبى هذه الجزر، فطريق المطار يعد من أهم الطرق بالغردقة، حيث أنه أول طريق يطأه السائحون الأجانب وغيرهم فور خروجهم من المطار.

وتطرق المحافظ، إلى ان موقع "تريب أدفايزر" السياحي العالمي، اختار مدينة الغردقة كثاني أفضل وجهة سياحية في الشرق الأوسط بعد دبي لعام 2023، طبقاً لوجهات السفر التي يقصدها السائحون، بواسطة محرك البحث على السفر والوجهات السياحية عبر الموقع الأشهر في العالم.

وأوضح ان هذا الاختيار لم يكن الأول، حيث اختار ذات الموقع من قبل مدينة الغردقة ضمن أفضل 10 مقاصد سياحية لزيارتها خلال عام 2022، كما اختارها في نفس العام ضمن أفضل المقاصد السياحية في العالم ضمن قائمة 25 مقصداً سياحياً للسائحين من محبي الطبيعة المشمسة الدافئة، التي أعدها الموقع بناءً على آراء السائحين من خلال تجاربهم السياحية في مختلف المقاصد.

وأكد اللواء حنفي، أن دعم واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي ، هو سر تنمية وتطوير محافظة البحر الأحمر بصفة عامة ومدينة الغردقة بصفة خاصة، وسبب رئيسي في الوصول إلى اختيارها ضمن أفضل الوجهات والمقاصد السياحية عالمياً، هذا إضافة إلى المتابعة المستمرة والزيارات الميدانية المتكررة من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتدخله في تذليل العديد من العقبات التي واجهت المخطط الاستراتيجي للتطوير.

وأشار إلى أن تصدر الغردقة قائمة أفضل الوجهات السياحية لم يأت من فراغ، بل نتيجة مجهود كبير شاركت فيه مختلف الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، حيث تم تطوير البنية التحتية للمدينة وبشكل خاص في مختلف المنشآت السياحية والفندقية، فالغردقة تتمتع بالطبيعة الخلابة والمقومات السياحية التي من بينها الشعاب المرجانية والمياه الفيروزية الساحرة مما جعلها تشهد إقبالاً كبيراً من الزائرين، كما تعتبر من أفضل الشواطئ بالنسبة للسياح من مختلف أنحاء العالم، كما تضم المدينة متاحف أثرية وبحرية مميزة، أبرزها متحف الغردقة الأثري.