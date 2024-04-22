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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإسماعيلية .. ننشر اعترافات المتهم بسرقة حسابات المواطنين على فيس بوك

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

اعترف المتهم بسرقة الحسابات الشخصية الخاصة بالمواطنين على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وانتحال صفتهم لطلب مبالغ مالية من معارفهم بالإسماعيلية، بارتكابه الواقعة لابتزازهم من ناحية ومن ناحية أخري لطلب مبالغ مالية من معارفهم.

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وأقر المتهم بسرقة حسابات بعض الأشخاص وطلبه مبالغ مالية من ذوي أصحاب الحسابات المسروقة بغرض الربح المادي والتحصل منهم على أموال بزعم حاجة صاحب الحساب إليها بأسلوب انتحال الصفة.

كما اعترف بتخصصه في سرقة الحسابات الشخصية للمواطنين عبر السوشيال ميديا، مؤكدا رصده لهذه الحسابات غير المؤمنة بشكل جيد وسرقتها، والتواصل مع الأصدقاء وابتزازهم ماديا، وأنه نجح في ارتكاب عدد من الوقائع السابقة.

كانت وردت  بلاغات من عدد من المواطنين تفيد بتضررهم من شخص مجهول تمكن عن طريق استخدام طرق وأساليب احتيالية من سرقة الحسابات الخاصة بهم على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» وانتحال صفتهم ومطالبة الأصدقاء (على الصفحة)، بتحويل مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أنّ أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاستيلاء على الحسابات الخاصة بالمواطنين على فيس بوك، وانتحال صفاتهم وطلب تحويل مبالغ مالية من معارفهم.

وبمواجهته اعترف بمزاولته ذلك النشاط لتحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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