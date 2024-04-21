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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجمع الإسماعيلية الطبي يقدم خدماته العلاجية لفريق المريخ السوداني

السياحة العلاجية
السياحة العلاجية بمجمع الإسماعيلية الطبي

أعلن الدكتور محمد سامي مدير هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الاسماعيلية،  مواصلة مجمع الإسماعيلية الطبي في تقديم خدمات السياحة العلاجية والطب الرياضي بكفاءة عالية واحترافية شديدة للفرق الرياضية الأجنبية وفقا لبروتكول يقدم خدماته للفرق الموجودة داخل معسكرات بمحافظة الإسماعيلية.

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وحصل أعضاء فريق المريخ السوداني علي خدمات السياحية العلاجية الفندقية داخل المجمع خلال فترة إقامة معسكرهم بالمحافظة علي مدار 3 اشهر.


أكد سامي في تصريحات صحفية أن مجمع الإسماعيلية الطبي يعد شريكًا موثوقًا لأندية كرة القدم وفرقها في توفير الرعاية الصحية المناسبة للاعبيها، بفضل بنية تحتية طبية متطورة وفريق طبي متخصص يسهم في تحقيق أهدافها بنجاح.


اختتم : « نحن فخورون بأن تكون الهيئة العامة للرعاية الصحية شريكًا في هذه التجربة الفريدة، حيث نعمل جنبًا إلى جنب لضمان تقديم أفضل تجربة سياحية علاجية رياضية في مصر».

 

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