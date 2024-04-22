الدكتور حسام الدين صلاح اخصائي جراحة العمود الفقري يستجيب لعلاج الطفلة اوليفيا

عرضت الإعلامية الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر فضائية صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، حالة إنسانية للطفلة أوليفيا، والتي تعاني من اعوجاج في العمود الفقري.

واستجاب الدكتور حسام الدين صلاح اخصائي جراحة العمود الفقري، لعلاج الحالة، بعد عرضها في البرنامج.

وخلال الفقرة قالت عزة مصطفي، إن حالة الطفلة اوليفيا والتي تبلغ من العمر ١٢ عاما خطيرة، لأنها مصابة بمرض اعوجاج في العميد الفقري، الأمر الذي يتطلب إجراء عملية جراحية تتخطى تكاليفها 250الف جنيها مصريا.

من جانبها قالت الطفلة اوليفيا، إن هذا المرض منعها من الذهاب للمدرسة والتحرك بحرية، وبقالي ثلاث سنوات وحياتي متوقفة ومش عايشة حياتي.