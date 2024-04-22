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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الدكتور حسام الدين صلاح اخصائي جراحة العمود الفقري يستجيب لعلاج الطفلة اوليفيا

اعوجاج العمود الفقري
اعوجاج العمود الفقري

عرضت الإعلامية الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر فضائية صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، حالة إنسانية للطفلة أوليفيا، والتي تعاني من اعوجاج في العمود الفقري.

واستجاب الدكتور حسام الدين صلاح اخصائي جراحة العمود الفقري، لعلاج الحالة، بعد عرضها في البرنامج.

وخلال الفقرة قالت عزة مصطفي، إن حالة الطفلة اوليفيا والتي تبلغ من العمر ١٢ عاما خطيرة، لأنها مصابة بمرض اعوجاج في العميد الفقري، الأمر الذي يتطلب إجراء عملية جراحية تتخطى تكاليفها 250الف جنيها مصريا.

من جانبها قالت الطفلة اوليفيا، إن هذا المرض منعها من الذهاب للمدرسة والتحرك بحرية، وبقالي ثلاث سنوات وحياتي متوقفة ومش عايشة حياتي.

الإعلامية عزة مصطفى اجراء عملية جراحية الدكتور حسام الدين العمود الفقرى جراحة العمود الفقري عزة مصطفي عملية جراحية

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