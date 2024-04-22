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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مش الخطيب.. الغندور: هؤلاء اللاعبون هم الأسطورة

صدى البلد

حدد الإعلامي خالد الغندور، أسماء أساطير كرة القدم المصرية الحقيقيين عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال “الغندور”، عبر لايف على حسابه بموقع فيسبوك، “كفاية مقارنات وأساطير، ولو عايزين تعرفوا الاساطير الحقيقية هم  احمد حسن، ابو تريكة، والحضري، ولو بالارقام مش هيكون الخطيب ولكن شعبية الخطيب كبيرة”.

وكان قد هاجم الإعلامي خالد الغندور بعض جمهور الأهلي بعد انتقاداتهم لاحتفالات فريق الزمالك بعد الفوز علي الأهلي في المباراة الأخيرة بالدوري الممتاز.

وقال الغندور عبر لايف عبر حسابه بموقع فيسبوك: الناس اللي زعلانه و بتقول شيكابالا نزل ياخد اللقطة بعد فوز الزمالك علي الاهلي في الدوري فيها ايه ما فريقه كسب .

 

و تابع الغندور :ايه الفرحة الرهيبة الي فرحها الاهلي بعد الفوز علي انبي ، ماهو ماتش في الدوري برضه، هو انت لما كسبت المحلة و انبي خدت بطولة.

الاعلامي خالد الغندور الخطيب اسطوره الكرة المصرية أحمد حسن

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