محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف الحملات لمراقبة الأسواق لتحقيق الانضباط

وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف، رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات لتحقيق عنصر الانضباط ومراقبة الأسواق حفاظاً على سلامة المواطنين.

وشنت إدارات حي ثان المنتزة، بحملة مكثفة لمراقبة الأسواق والحفاظ على الصحة العامة ورفع الاشغلات والتعديات من حرم الطريق العام بنطاق الحي تم خلالها، تغريم المحالات التجارية والمقاهي المخالفة بقيمة ٢١ الف جنيه كغرامات فورية للتعدي على حرم الطريق العام والتحفظ على ٢٨٠ حالة إشغال متنوعة وتحرير ٣ محاضر لعدم حمل شهادات صحية للعاملين و ٣ محاضر مخالفة اشتراطات صحية و ٦ إنذارات لعدم وجود ملفات للعاملين بمنشآت و 15 إنذارا بيئة ومحضر عدم إعلان أسعار وعدد ٢ محضر بيع سجائر بأسعار أعلى من السعر المقرر المحدد و 8 انذارات رخص محلات وغلق و تشميع٤ كافتيريا مخالفة.



وأسفرت الحملة التي قام بها حي أول المنتزه عن التحفظ على 40حالة إشغال بينها 3 دراجات نارية و تحصيل 43ألف جنيه غرامات فوريه وتحرير 57محضرا وإنذارا متنوعا وغلق صيدلية لعدم وجود صيدلي بها.