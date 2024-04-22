تطبيق إلكتروني جديد.. لبنى عسل: تغيير قانون ملف التصالح بمخالفات البناء

كشفت الإعلامية لبنى عسل، عن تغيير قانون ملف التصالح على المباني، موضحة أن القانون القديم لم يؤد تطبيقه إلى الفائدة المرجوة.

وأضافت "لبنى عسل" خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة"، أنه تم تغيير القانون بقانون جديد، متابعة: "منتظرين بقى يكون في خطوات تطبيقية، وده اللي هيبتدي بالفعل في شهر مايو".

ولفتت إلى أن وزارتي التنمية المحلية والتخطيط تخططتن لتدشين تطبيق إلكتروني على الهاتف لجميع المواطنين في المحافظات المصرية الراغبين في تسجيل بياناتهم وتقديم طلبات التصالح".

وأشارت إلى أن المواطن سيستطيع من خلال التطبيق أن يدخل بياناته وكل ما له علاقة بطلب التصالح، وسيتم تحويل الطلب إلى المراكز التكنولوجية التابع لها في كل المحافظات.

وأضافت أن الهدف من التطبيق، التخفيف على المواطن، وتوفير الوقت، وتسهيل العمل للموظفين في المراكز التكنولوجية.