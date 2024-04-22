تسهيلا على المواطنين.. استقبال طلبات تصالح مخالفات البناء خلال تطبيق جديد|تفاصيل

لوزارة تعمل على تقديم برنامج محمول لمساعدة من خالف قانون البناء بهذا البرنامج

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل على تقديم برنامج محمول لمساعدة من خالف قانون البناء بهذا البرنامج بحيث يكون قادر هذا البرنامج من خلال انزله على الهواتف المحمولة بمساعدة المخالفين طبقًا للقانون وضبط وتقنين وضع المخالفات.

وأضاف " خالد قاسم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، "عملنا 27 ورشة عمل وبنعمل ورش عمل للتنفيذ لدى الإجراءات وفي 4700 زميل مسئولين عن إدارة فرق العمل بالتنسيق مع وزارات التخطيط والاسكان والحماية المدنية وتدرب الزملاء عشان نصل لاستيعاب كامل".

التطبيق على المحمول يسهل على المواطن وعلى الموظف وبداية من 5 مايو التطبيق يكون جاهزا



أوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أنه مع بداية تنفيذ استقبال طلبات التصالح على التطبيق في الهواتف سيكون في أدوات للتنفيذ وهناك تيسير فيما يتعلق بآلية المواطنين في تقديم الطلب سواء في التطبيق والزملاء قائمين على إعداده بحيث المواطن طالب التصالح يدخل بياناته ويطلع له كود، مؤكدا أن التطبيق على المحمول يسهل على المواطن وعلى

الموظف وبداية من 5 مايو التطبيق يكون جاهزا.