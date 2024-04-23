اليوم 200 للحرب على غزة.. الاحتلال يستهدف الشواطئ وغارات عنيفة شمالي القطاع

استهدفت الزوارق الحربية الإسرائيلية، فجر اليوم /الثلاثاء/ شواطئ (الزوايدة ودير البلح والنصيرات) بينما شهدت مناطق شمال قطاع غزة سلسلة غارات عنيفة؛ أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى وتدمير المنازل والممتلكات.

وفي اليوم الـ 200 من الحرب على قطاع غزة، استهدفت مدفعية الاحتلال شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، بينما أغارت الطائرات الحربية على شارع الثلاثيني.. وشهدت مناطق شمال غزة ومدينة (خان يونس) جنوب القطاع، سلسلة غارات عنيفة من طائرات الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت، مساء أمس، عدة مناطق في قطاع غزة، وتوغلت في بلدة بيت حانون شمال القطاع، من عدة محاور وسط إطلاق نار، فيما قصفت مدفعيتها محيط مراكز الإيواء في شارع زمو بالبلدة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال شارع الشيماء في بيت لاهيا شمال غزة، فيما أطلقت الآليات العسكرية والطائرات المُسيرة النار صوب المغراقة والزهراء وسط القطاع.

وكان جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة أعلن - في بيان - ارتفاع حصيلة الجثث المكتشفة إلى 283، في مقبرة جماعية اكتشفت /السبت/ في مستشفى "ناصر" بمدينة (خان يونس) جنوب القطاع، الذي انسحب منه الجيش الإسرائيلي بعد انتهاكات واسعة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى34151 شهيدا، و77084 مصابا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.