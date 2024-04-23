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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال في عيد الفصح

صدى البلد

أفادت الأنباء بقيام مستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال صبيحة عيد الفصح اليهودي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وشارك عضو الكنيست السابق والحاخام المتطرف يهودا جليك في اقتحامات المسجد الأقصى.

وأمس، الاثنين، اقتحم 300 مستعمر، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر محلية، إن هؤلاء المستعمرين اقتحموا الأقصى عبر مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

كما شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

وكانت منظمات الهيكل المزعوم، دعت إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، لتقديم "قربان" عيد الفصح اليهودي، منتصف ليلة الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

 

 

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