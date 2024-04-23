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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القوات الأوكرانية تسقط 15 مسيرة روسية

مسيرة
مسيرة

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 15 من أصل 16 طائرة هجومية مسيرة أطلقتها روسيا.

ووفقا لوكالة "رويتزز"، أضافت القوات الجوية الأوكرانية في بيان على تطبيق تليجرام أن روسيا أطلقت أيضا صاروخين باليستيين قصيري المدى من طراز «إسكندر» استهدفا أوكرانيا، لكنها لم تقدم مزيدا من المعلومات عما حدث للصاروخين.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من التقرير على نحو مستقل.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن قواتها سيطرت على قرية نوفوميخايلوفكا على بعد 40 كيلومترا جنوب غرب مدينة دونيتسك الأوكرانية.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت وزارة الدفاع في بيان: "نتيجة للعمليات الناجحة، حررت وحدات من مجموعة القوات "الجنوب" بالكامل بلدة نوفوميخيلوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشارت الوزارة إلى أنه تم قصف القوى العاملة والمعدات للواء الهجوم الجبلي العاشر، وألوية الهجوم الجوي 79، و92، و46، و81، والألوية الآلية 22، و23، و28، و41، و93 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بيلوغوروفكا في لوغانسك وسبورني ومينكوفكا وكليشييفكا وتشاسوف يار وأندرييفكا وأوستري في دونيتسك.

وبدوره، قال رئيس استخبارات الجيش الأوكراني: إنه يتوقع مواجهة صعوبات على الجبهة خلال شهر.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن القوات الروسية تحسن مواقعها في منطقة العملية العسكرية الخاصة، ولن تغير المساعدات الأمريكية في أوكرانيا هذا الوضع.

الهجوم الجوي الدفاع الروسية الرئاسة الروسية الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف القوات الجوية الاوكرانية

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