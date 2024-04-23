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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للاطلاع علي نتائج لقائه بايدن.. المقاومة العراقية تلقي رئيس الحكومة

رئيس الحكومة العراقية
رئيس الحكومة العراقية

 أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية ان المقاومة العراقية حالياً ملتزمة بفترة صمت إعلامي في انتظار لقاء ستعقده مع رئيس الحكومة العراقية ، محمد شياع السوداني، للاطّلاع منه على نتائج زيارته لـ ‎الولايات المتحدة ولقائه الرئيس الأمريكي جوبايدن، في ما يخصّ مفاوضات الانسحاب.

وكانت المقاومة قد أعلنت سابقاً أنها لا تعوّل عليها كثيراً لأن الأميركيين يرغبون في البقاء.

ويشار الي المقاومة الإسلامية في العراق اعلنت في وقت سابق  استهداف ميناء "حيفا" النفطي بطائرتين مسيّرتين.

وجاء في بيان المقاومة العراقية :استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ.

وأضاف : فقد استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق ، ميناء "حيفا" النفطي بالاراضي  المحتلة، بطائرتين مسيّرتين.

وختمت المقاومة بيانها بالتأكيد علي استمر ها في دكّ معاقل الأعداء.

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