محمية الجزر الشمالية في البحر الأحمر تحتفل باليوم العالمي للأرض

نظم باحثو البيئة بمكتب محمية الجزر الشمالية بمدينة القصير جنوب البحر الأحمر حملة توعية بيئية بمناسبة يوم الأرض العالمي.

شملت الحملة محاضرة عن التعريف بيوم الأرض العالمي تحت شعار "الكوكب مقابل البلاستيك"، وذلك للمساهمة في حماية البيئة.

وأكد المشاركون في الحملة أن الاحتفال باليوم العالمي للأرض مناسبة عالمية تعكس الاهتمام المتزايد بقضايا البيئة وضرورة حماية كوكب الأرض، حيث يلتقي الناس حول العالم للتأمل في جمال الطبيعة وللتفكير في كيفية الحفاظ عليها للأجيال القادمة.

ويعتبر يوم الأرض فرصة لتسليط الضوء على قضايا مثل التغير المناخي، وانخفاض جودة الهواء والمياه، وتدهور الأراضي.

ومن خلال الفعاليات المختلفة مثل المحاضرات وحملات التوعية، يتم تشجيع الأفراد على اتخاذ خطوات عملية للمساهمة في حماية البيئة، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي.