بداية التوقيت الصيفي تزامنا مع تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال الجمعة المقبلة

يتم تطبيق التوقيت الصيفي بداية من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الجاري الموافق 26 ابريل عام 2024 حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام والذي يوافق يوم 31 اكتوبر عام 2024، ويكون التوقيت الصيفي بتقديم الساعة للامام لمدة 60 دقيقة .

ويتم تطبيق التوقيت الصيفي تزامنا مع تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال "المواعيد الصيفية"، بداية من الجمعة الاخيرة من شهر ابريل كل عام وسيتم تطبيقها هذا العام يوم الجمعة 26 ابريل عام 2024 ، طبقا لقرارات اللجنة العليا لترخيص المحال برئاسة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، حتى الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام، الموافق 26 سبتمبر عام 2024.

ويتم استثناء محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران من المواعيد السابقة مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات.



المواعيد الصيفية لغلق المحال العامة

وتنص المواعيد الصيفية لغلق المحال التجارية علي، فتح المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 11 مساءً صيفًا.

علي ان يتم زيادة مواعيد الغلق ساعة يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفًا.

اما بالنسبة لفتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا، وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا.

كما يتم فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 7 مساءً صيفًا.