أسما شريف منير تقرر بيع سيارتها.. اعرف السبب

نشرت أسما شريف منير تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، تعلن فيه بيع سيارتها من أجل الدخول فى مشروع جديد.

وقالت أسما شريف منير: “قررت أشارككم رحلتي اللي ببدأها من الصفر للمرة الثالثة في حياتي، كنت فاكرة إني هنزل الفيديو ده بعد سنين كتير بس قلت أكون معاكم خطوة بخطوة، وعايزاكم تكونوا جزء منها”.

وأضافت أسما شريف منير: "أنا بقالي 15 سنة مسئولة عن نفسي، طبعًا لما بنهار خالص أبويا بيلحقني بس بعيد عن كده ده قراري، إني أكون مسئولة عن نفسي.. المهم قررت بعد رحلة طويلة من الهيلنج والشغل على تطوير نفسي، إني إحقق حلم كنت بحلم بيه من زمان أوي".

وتابعت: "كان دايمًا فيه ناس بتحاربني وبتعطلني إني أحقق حلمي في الشركة دي وكم الناس اللي أحبطتني وقالت لي بلاش ومش وقته وهيحاربوكي، انتي عبيطة في حد يبيع عربيته في الغلا ده، مش هتعرفي تجيبي عربية تاني".

وأوضحت أسما شريف منير: "أنا صممت عشان مؤمنة بحلمي وعادي إني أتكسف شوية وأبني تاني زي ما بنيت أولاني وتاني، أنا مقتنعة إننا إحنا اللي بنعمل الفلوس مش هي اللي بتعملنا، والرزق متقسم ومحفوظ فاللي يحارب يحارب واللي يحبط يحبط، وأنا مكملة، عمرو مؤمن زيي بالظبط وعنده نفس حماسي وحلمي فقرر يجازف هو كمان ونبدأ مشروعنا بكل طاقتنا وبكل حاجة جوانا من طاقة.. كملوا معانا الرحلة لسه في تفاصيل كتير".