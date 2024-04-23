ريال مدريد يمتلك لاعبين بجودة عالية.. مدرب الميرينجي السابق يعلق على أداء الفريق

شهد نادي ريال مدريد تفوقا في مواجهاته الأخيرة في الدوري الاسباني ودوري أبطال أوروبا، مما جعل الإيطالي فابيو كابيلو، المدير الفني السابق لريال مدريد، يشيد بمستوى الميرنجي في مباراتي مانشستر سيتي وبرشلونة.





وقال كابيلو، في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد رأيت ريال مدريد رائعا، جميع اللاعبين يتمتعون بحماس كبير، ويساعدون بعضهم البعض، ويحاولون تغيير مجرى المباراة".

وعن مواطنه كارلو أنشيلوتي مدرب الملكي قال: "إنه متخصص، يعرف كيف يقول الأشياء الصحيحة للاعبين، في الكلاسيكو أحببت التغييرات التي قام بها، لأنه ربما لم يكن جيدا في الشوط الأول، وكان يفهم كيف تسير المباراة، الفريق يتحسن مع تغييراته".

أما عن تشافي مدرب البارسا فقال: "تشافي لم يعجبني، الكثير من اللمسات غير المفيدة بين اللاعبين، لقد كانوا أكثر خطورة في الركلات الركنية خلال الشوط الأول، ولكن لم يخلق الفريق فرصا حقيقية في الشوط الثاني".

وتابع: "لا يبدو أنني رأيت اللاعبين مقتنعين بمساعدة المدرب على القيام بشيء ما".



وعن كرة لامين يامال لاعب برشلونة التي أثارت جدلا واسعا أوضح: "من غير المقبول ومن العار أن دوريا مثل الإسباني لا يملك تقنية خط المرمى، ثم يتباهى به خافيير تيباس (رئيس رابطة الليجا) كونه أفضل دوري في العالم".

وشهدت الدقيقة 28، ركلة ركنية لبرشلونة قابلها لامين يامال بلمسة واحدة خادعة، وأبعدها الحارس لونين بصعوبة، فيما بدا أن الكرة عبرت خط المرمى.

وطالب لاعبو برشلونة باحتساب الهدف، لكن الحكم أوقف المباراة عدة دقائق انتظارا لقرار الفار، الذي أكد عدم عبور الكرة بكامل محيطها، ليأمر بعدها الحكم باستكمال اللعب.

وتطرق كابيلو للحديث عن أداء ريال مدريد أمام مانشستر سيتي، وقال: "أعتقد أن ريال مدريد استعد للمباراة بشكل جيد جدا، وعرف الطريقة التي يلعب بها مانشستر سيتي".

وأكمل: "لقد كانوا أذكياء للغاية، لأنهم لم يسمحوا أبدا بالضربات الرأسية لهالاند، وكانوا فريقا متماسكا، لقد سمحوا للسيتي فقط بالتمرير دون فائدة".

وختم: "ريال مدريد يمتلك لاعبين بجودة أعلى من باقي الفرق، وبأسلوب لعب جيد، لأنهم يعرفون كيفية اللعب بأساليب عديدة، عندما تشعر أنه يعاني، يخبرك بأنه المرشح للفوز، إنه المرشح الأول للفوز بدوري أبطال أوروبا".