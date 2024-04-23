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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«رجال يد الأهلي» يواجه عنابة في بطولة كأس الكؤوس

صدى البلد

 


يلتقي الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الاهلي اليوم الثلاثاء نظيره مع فريق أولمبيك عنابة الجزائري في ختام مباريات الدور الرئيسي من بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.


ومن المقرر أن تقام المباراة على صالة ميلود هدفي بمدينة وهران، في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ويسعى فريق رجال يد الأهلي للفوز بالمباراة لاستمرار سلسلة الانتصارات في البطولة.


وفاز الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي في المباراة الأولى على وفاق عين التوتة بنتيجة 36-31، قبل أن يحقق الفريق انتصاره على أمل سكيكدة بنتيجة 30-19، ثم الفوز على فريق بلدية ميلا في الدور الرئيسي من البطولة.

الفريق الأول لكرة اليد رجال بطولة كأس الكؤوس الإفريقية رجال بالنادي الأهلي سلسلة الانتصارات مساء مدينة وهران

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