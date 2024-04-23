«رجال يد الأهلي» يواجه عنابة في بطولة كأس الكؤوس



يلتقي الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الاهلي اليوم الثلاثاء نظيره مع فريق أولمبيك عنابة الجزائري في ختام مباريات الدور الرئيسي من بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.



ومن المقرر أن تقام المباراة على صالة ميلود هدفي بمدينة وهران، في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ويسعى فريق رجال يد الأهلي للفوز بالمباراة لاستمرار سلسلة الانتصارات في البطولة.



وفاز الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي في المباراة الأولى على وفاق عين التوتة بنتيجة 36-31، قبل أن يحقق الفريق انتصاره على أمل سكيكدة بنتيجة 30-19، ثم الفوز على فريق بلدية ميلا في الدور الرئيسي من البطولة.