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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية: الموقف الأيرلندي منذ بدء الحرب على غزة يستحق التقدير

صدى البلد

قال وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، إن الموقف الأيرلندي منذ بدء الحرب على قطاع غزة موقف يستحق التقدير.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك لوزيري خارجية مصر وأيرلندا من مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ودعا  وزير الخارجية، إسرائيل إلى عدم القيام بعملية عسكرية في رفح.

وأكد شكري اتفاقهم على ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة ومنع تصفية القضية الفلسطينية.

ولفت وزير الخارجية إلى أنه لا حل للصراع إلا من خلال حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، مؤكداً أن تكثيف الجهود الدولية لإقناع حكومة الاحتلال الإسرائيلية بحل الدولتين ضرورة لتأمين الاستقرار في المنطقة.

وأوضح وزير الخارجية المصري، أنه لا بد من اتخاذ مواقف شجاعة لدعم التوصل إلى السلام، لافتاً إلى أن منظمة الأونروا التابعة للأمم المتحدة، هي الجهة الوحيدة القادرة على توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

بدوره، قال وزير خارجية إيرلندا مايكل مارتن، إن هناك 40 إيرلنديا ما زالوا موجودين في قطاع غزة، مؤكداً مواصلة تقديم الدعم لوكالة أونروا.

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